Caminhoneiros avaliam nova paralisação após alta do diesel

O reajuste de R$ 0,25 do preço do diesel, anunciando nesta semana pela Petrobras, gerou uma nova onda de rejeição por parte dos caminhoneiros, diretamente atingidos pelo aumento do combustível. Por este motivo, representantes de associações da classe informaram ao portal Metrópoles que devem se reunir no dia 16 de outubro, no Rio de Janeiro, para decidir sobre a possibilidade de uma nova paralisação como protesto contra o reajuste.

Segundo Plínio Dias, do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, há grandes chances de haver uma nova paralisação.

– O argumento está muito forte. O pessoal quer que a gente tome uma atitude. Vamos fazer uma reunião no dia 16 agora, no Rio de Janeiro, e, se for decidida uma paralisação, vamos fazer – relatou Dias ao Metrópoles.

Ainda segundo o caminhoneiro – cuja categoria faz parte da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro -, os sucessivos reajustes no combustível têm deixado os profissionais insatisfeitos com o governo.

– Muita gente já está com total desinteresse. Subindo combustível, sobe tudo, né? Aquele apoio de 90% da categoria chega agora a [algo] entre 20% e 30% – avaliou.

AUMENTO DO DIESEL

Nesta terça-feira (28), a Petrobras anunciou um aumento de 8,9% no preço do diesel repassado das refinarias às distribuidoras. Com isso, o valor médio do litro de combustível passará de R$ 2,81 para R$ 3,06, um aumento de cerca de R$ 0,25 por litro. O novo preço entra em vigor a partir desta quarta-feira (29).

Fonte: Pleno News

Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo