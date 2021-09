Caminhoneiros bloqueiam parcialmente rodovias no Pará pelo terceiro dia, diz PRF

Pelo terceiro dia seguido, o Pará segue com bloqueios de caminhoneiros em rodovias federais na manhã desta sexta-feira (10). São dois pontos com restrição de passagem para alguns caminhões de carga na BR-010, sendo no km 165 em Paragominas e km 272 em Mãe do Rio, conforme levantamento feito às 7h45 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Ministério da Infraestrutura informou que no Pará havia apenas concentração de caminhoneiros, com bloqueios em outros três estados, mas a PRF confirmou que dois dos oito bloqueios de quinta-feira (9) continuam com restrição parcial de passagem de caminhões no Pará.

“Cargas de remédios e insumos, materiais hospitalares, oxigênio e veículos leves estão passando normalmente”, informou a PRF do Pará, que monitora a situação.

A manifestação iniciou no início da noite de quarta-feira (8) no Pará, com dois pontos de bloqueio, em Benevides e Paragominas e pneus chegaram a ser colocados nos locais – veja no vídeo acima.

Fonte: G1 PA — Belém