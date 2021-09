Caminhoneiros e carreteiros fazem desfile pró-Bolsonaro nas ruas de Belém

Dezenas de caminhões, carretas, cavalinhos mecânicos, truncados, três quartos e caçambas desfilaram no final da manhã desta terça-feira, 07, pelas principais ruas do centro e periferia de Belém em homenagem ao Dia 7 de Setembro (Dia da Independência) e também para reafirmar apoio ao presidente da República Jair Bolsonaro. As manifestações foram lideradas pelo caminhoneiro “Zé Trovão”, que teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Os veículos ficaram concentrados inicialmente na Avenida Pedro Álvares Cabral, às proximidades da Avenida Doca de Souza Franco, até serem liberados para iniciarem a carreata que percorreu diversos trechos, inclusive com manobras no complexo de São Brás, acessando a Avenida Almirante Barroso, um dos principais corredores de entrada e saída da capital paraense.

Vídeo: Erison Junior/Ronabar