Um grupo de caminhoneiros, na Grande Belém, aderiu à paralisação nacional dos trabalhadores pela redução do ICMS sobre combustíveis. Desde as 6h, uma mobilização ocorre no município de Benevides, na BR-316. Eles também protestam contra as restrições de acesso a veículos nas áreas urbanas na Grande Belém.

Apenas uma faixa em cada pista está liberada. Um longo congestionamento já se formou.

Fonte: O Liberal