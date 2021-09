Caminhoneiros liberam BR-316 em Benevides e BR-010 em Santa Maria

PRF monitora e negocia com manifestantes a mobilidade nas estradas

Na noite desta quinta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que caminhoneiros liberaram a rodovia BR-316, no km 24, na altura do município de Benevides, no final da tarde. De acordo com a PRF, o Km 149 da rodovia, em Capanema, permanece bloqueado neste começo da noite. A ação dos manifestantes é direcionada a parar apenas veículos de carga.

No km 353 da rodovia BR-010, em Santa Maria, há concentração dos manifestantes, mas a passagem de veículos não é impedida.

Na BR-010, encontra-se interditado o Km 15, em Dom Eliseu. O bloqueio é direcionado a impedir passagem de quaisquer veículos. O km 165, em Paragominas, encontra-se bloqueado, bem como o km 272, em Mãe do Rio.

Já na BR-222, há bloqueio no km 85, na altura de Rondon do Pará. Há também bloqueio na BR-155, no km 342, em Marabá. A PRF monitora a manifestação dos caminhoneiros, negociando com os manifestantes a mobilidade nas estradas.

FONTE oliberal.com