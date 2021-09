Caminhoneiros prometem bloqueio total das BRs 316 e 010 no Pará

A Polícia Rodoviária Federal confirmou para A Província do Pará a continuidade do movimento dos caminhoneiros e carreteiros em duas rodovias federais no Pará na manhã desta quinta-feira, 09. A manifestação começou ontem em várias partes do Brasil.



Por enquanto, os manifestantes permitem as passagens de ambulâncias, carros de passeio, veículos de cargas perecível e vivas, além de transporte de medicamentos.

Estão fechadas a BR-316, altura de Benevides, na Grande Belém, e BR-010, altura de Santa Maria do Pará e Paragominas.



Segundo a PRF, em Santa Maria do Pará e Paragominas, os bloqueios acontecem nos dois sentidos e, em Benevides, apenas no sentido da capital paraense.

As informações dão conta que haverá bloqueio total, com liberação parcial a cada 30 minutos. A PRF acompanha as manifestações e tenta negociar o desbloqueio das pistas.