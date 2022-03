Caminhoneiros querem ‘barrar’ a política de preços da Petrobras

Após a Petrobras decidir aumentar os preços dos combustíveis no país, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) decidiu acionar a Justiça contra o reajuste. Na ação, ajuizada no sábado (12), no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), a associação pediu a suspensão da Política de Paridade de Preço Internacional (PPI) da empresa.

A PPI foi adotada no governo do ex-presidente Michel Temer e determina que o preço dos combustíveis da Petrobras seja reajustado tendo por base o valor do dólar.

Em nota divulgada à imprensa, o presidente da Abrava, Wallace Landin, disse que a política “deixa toda sociedade refém do mercado internacional”.

– Nosso pedido é pela suspensão da Política de Paridade de Preços Internacional – PPI que deixa toda sociedade refém do mercado internacional pagando pelo barril de petróleo mais de 105 dólares (preço atual) enquanto o custo para a Petrobras de produção é de aproximadamente 20 dólares – apontou.

O reajuste dos combustíveis da Petrobras foi anunciado na quinta-feira (10), após pós 152 dias sem um aumento, de acordo com a empresa. No total, a gasolina teve alta de 18,7%; o diesel de 24,9%; e o gás de cozinha de 16%. Segundo a Petrobras, o movimento “vai no mesmo sentido de outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda”.

Fonte: Pleno News

Foto: Agência Brasil/Valter Campanato