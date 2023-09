Caminhoneiros são homenageados em ação social realizada pela Ceasa, em Belém

Os caminhoneiros receberam uma homenagem organizada pelas Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) em uma ação social realizada em Belém na última quinta-feira (21), em comemoração ao dia dedicado à categoria, 16 de setembro.

De acordo com a diretoria operacional da Ceasa, circulam pelo entreposto, semanalmente, mais de mil desses profissionais, que trazem os produtos hortifrutigranjeiros que serão comercializados no mercado. Esses trabalhadores são fundamentais para o abastecimento do estado do Pará, transportando, diariamente, cerca de 380 toneladas de alimentos que chegam aos lares e comércios de toda a Região Metropolitana de Belém.

Segundo o presidente das Centrais, Raimundo Santos Júnior, uma das prioridades da gestão é seguir uma das premissas fundamentais do governo do Estado, que preza pela responsabilidade social e ambiental.

“A Ceasa tem buscado constantemente ações que atendam a população nas comunidades por meio dos nossos projetos, como o “Banco de Alimentos” e o “Cozinha Escola”. Teremos também, mensalmente, ações no nosso mercado, para atender os permissionários, trabalhadores, caminhoneiros e carapirás, que trocam o dia pela noite batalhando pelo sustento de suas famílias e, na maioria das vezes, não têm tempo de cuidar da sua saúde e bem-estar”, declarou o gestor.

Programação – No evento, foram oferecidos serviços de beleza, odontológicos, médicos, vacinação, além de atendimentos nos setores da psicologia e da assistência social. Ao final da programação, o titular da Ceasa plantou uma samaumeira no portão de entrada do órgão em alusão ao Dia da Árvore, celebrado na quinta-feira (21), quando houve também a doação de mudas de cacau, açaí, mogno, andiroba, cedro e ipê, em uma parceria com o Ideflor-Bio.

“Isso é inédito aqui na Ceasa. Estou aproveitando tudo que está sendo oferecido nesta noite e acho que devem fazer outras porque não temos tempo para parar e cuidar da saúde, da beleza….”, elogiou o caminhoneiro Raimundo Sales, 39 anos.

A cabeleireira Rosinete Chagas participou pela terceira vez das ações realizadas pela Ceasa e fala sobre a satisfação em poder contribuir com esse trabalho.

“Considero muito louvável essa atitude da gestão em atender as pessoas que precisam. Sempre estarei presente para realizar cortes de cabelo nas ações da Ceasa”, ressaltou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Kedma Veigas/AScom Ceasa