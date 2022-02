Caminhonete de cantor pega fogo após curto-circuito no município de Concórdia do Pará

A caminhonete de um cantor paraense pegou fogo após registrar um curto-circuito na parte elétrica, na noite desta quinta-feira (3), no município de Concórdia do Pará, na região nordeste do estado.

O cantor Glauber GNF, de Capanema, definiu o acontecimento como o ‘fim de um sonho’. O veículo era uma caminhonete Chevrolet S10, novo modelo, que havia sido adquirido pelo artista há pouco tempo.

“O sonho da minha vida todinha acaba de ser destruído pelo fogo. Começou a dar um curto, pegou fogo no banco e quando fui ver, já não tinha mais jeito, o fogo estava no carro todo”, contou bastante abalado o artista.

Os vídeos que mostram o veículo completamente inutilizado, em situação de perda total, repercutiram nas redes sociais.

Fonte: Portal Debate Carajás, com informações de Roma News