Camisa nova da Puma atrapalha comemoração de jogador do Fenerbahçe; veja

A Puma gosta de inovar em seus uniformes, mas nem todas as mudanças são bem recebidas. Durante a Euro 2020, as camisas reservas das seleções patrocinadas pela empresa alemã traziam um modelo “alternativo” sem o escudo das federações. Tal ideia foi transferida para os clubes e diversas equipes já lançam seu terceiro uniforme com o nome dos times no centro do peito, não o escudo. E os problemas já começaram a acontecer: na Liga Europa, Muhammed Gumuskaya anotou um golaço pelo Fenerbahçe. Na comemoração, ficou procurando o símbolo da equipe na camisa para beijar e não achou nada. Pobre coitado…

Veja o vídeo:

Ulan arma nerede amk 😂 pic.twitter.com/q4FdZSLULg — Nuri (@carnate1974) August 19, 2021

O Fenerbahçe recebeu o HJK Helsinque em Istambul, na partida de ida válida pela última fase preliminar da Liga Europa. Os Canários venceram por 1 x 0, graças a um petardo de Gumuskaya aos 20 minutos do segundo tempo. Apenas três minutos após sair do banco, no lugar de Mesut Özil, o meio-campista de 20 anos livrou-se da marcação e mandou um chutaço de canhota, que saiu do alcance do goleiro adversário. Um feito sem dúvidas memorável à sua carreira precoce. Quando corria para comemorar diante da torcida, porém, o prodígio não tinha o escudo para beijar e ficou alguns segundos até se dar conta disso. Depois, caiu na risada.

