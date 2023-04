Campanha Abril Verde reforça segurança no trabalho

Foi celebrado ontem, sexta-feira, 28, o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Em comemoração à data, ao longo de todo o mês – conhecido como Abril Verde – empresas e organizações se mobilizaram para fortalecer a cultura de segurança e o bem-estar no trabalho, com ações de conscientização, palestras, campanhas e adoção de ferramentas de proteção que devem ser utilizadas de forma constante. A Alubar, multinacional brasileira que é líder na América Latina na fabricação de cabos elétricos de alumínio e maior produtora de vergalhões de alumínio no continente americano, reforçando sua cultura de segurança, preparou uma programação para seus colaboradores no Brasil.



O principal destaque foi o lançamento das novas Regras de Ouro de Segurança, que reúnem 10 normas consideradas prioritárias e invioláveis nas fábricas da Alubar. Entre as novidades, estão o reforço da importância das permissões de trabalho, do bloqueio de energia durante a manutenção de máquinas, do relato de todos os incidentes e do uso correto de equipamentos de proteção em diversas situações. As novas Regras de Ouro serão fixadas em cartazes e outdoors espalhados pela fábrica e nos cordões de crachá dos colaboradores.



De acordo com o coordenador do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Alubar, Augusto Gonçalves, as Regras de Ouro foram atualizadas para se adequarem à nova realidade da empresa. “Isso não quer dizer que as regras antigas estavam erradas ou que as novas não existiam antes. É um reforço do que atende melhor as necessidades da empresa no momento. Por exemplo, agora estamos fortalecendo o relato de incidentes, enquanto o controle de velocidade dentro da área operacional não é mais uma Regra de Ouro, já que iniciamos o controle de velocidade das empilhadeiras de forma automática”, explicou.



Além da campanha de comunicação interna sobre comportamento seguro, a empresa lançou uma nova mascote da área de segurança, que será chamado de Espulinha, cujo nome foi escolhido por meio de um concurso entre os colaboradores. “Estamos fazendo um mês inteiro de campanha para falar amplamente sobre saúde e segurança. No dia 28, que é o dia definido pela Organização Internacional do Trabalho, vamos fazer atividades corpo a corpo com as turmas. A ideia é mostrar que a segurança é responsabilidade de todos”.

INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA

Mais do que atender à legislação vigente, colocar a segurança em primeiro lugar é parte da política de boas práticas da Alubar em todas as suas operações. E os investimentos mais recentes da empresa reforçam essa preocupação. Em 2022, a empresa adquiriu novos equipamentos para prevenção e combate a incêndios; treinou 384 pessoas e realizou diversos simulados, como de derramamento de óleo, princípio de incêndio e abandono de área.

Além disso, houve ampliação do inventário e sinalização dos riscos; revisão de alarmes e hidrantes; aquisição de novos equipamentos para resgate; implantação de novas ferramentas de análise de risco individual; além de diversas campanhas e eventos para promover a cultura de segurança na empresa. “É possível ter produtividade de maneira inteligente, de mãos dadas com a segurança. Para isso, todos precisam sair da caixa e pensar na melhor forma de fazer, sempre escolhendo a opção mais segura em primeiro lugar”, conclui Augusto Gonçalves.

Imagens: Divulgação