Campanha “Amigos da APP” une esforços para a preservação ambiental em Altamira

Com o intuito de conscientizar a comunidade sobre a vital importância das Áreas de Preservação Permanente (APP) e mobilizar ações em prol da sua conservação, foi lançada a campanha “Amigos da APP”. A iniciativa, fruto da colaboração entre a concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, a Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente (SEMMA), e o Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu (CREAX), visa combater atividades prejudiciais como queimadas, desmatamentos e descarte irregular de lixo, que configuram crimes ambientais.

O primeiro passo dessa campanha foi dado em uma das Áreas de Preservação Permanente de Altamira, localizada no bairro Jardim Independente II. A ação busca sensibilizar os cidadãos sobre a relevância de preservar essas áreas naturais, que desempenham um papel fundamental na manutenção do ecossistema e na proteção de recursos hídricos, além de contribuir para a biodiversidade local.

O Secretário Municipal de Gestão do Meio Ambiente, Ubirajara Júnior, elogiou a parceria entre a Prefeitura e a Norte Energia, ressaltando que a campanha é uma maneira de impulsionar a preservação ambiental em Altamira. Ele explicou que essas áreas de preservação estão sob a responsabilidade da empresa e fazem parte do processo de licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA para a Usina Hidrelétrica Belo Monte, mas a atuação da Prefeitura é fundamental para garantir a proteção e fiscalização adequadas.

“Essa campanha é importante porque sempre que a gente preserva uma área como esta, no futuro podemos tornar este espaço em um local mais arborizado, mais protegido. As áreas são de responsabilidade da Norte Energia, mas a Prefeitura de Altamira entra com o devido apoio e de fazer também a fiscalização porque, por mais que sejam áreas da Norte Energia, elas estão dentro da área de jurisdição do município”, afirmou Ubirajara Júnior.

O Superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, Eduardo Camillo, também destacou a colaboração com o município e enfatizou a importância das APPs para a proteção de córregos, nascentes e fragmentos florestais remanescentes na região. “A participação da prefeitura através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nos ajuda nessa fiscalização, multando, orientando e tomando as devidas providências contra aqueles que insistirem em cometer estas irregularidades. Nós convidamos a comunidade a participar dessa preservação, a tomar conta junto com a gente e nos informar se alguma agressão está sendo feita a APP “, declarou.

Com a campanha “Amigos da APP”, a Prefeitura de Altamira demonstra seu compromisso com a sustentabilidade, a conscientização ambiental e a atuação colaborativa entre diferentes setores da sociedade em prol da conservação das riquezas naturais e da promoção de um ambiente mais saudável e equilibrado para as gerações presentes e futuras.

Imagens: Divulgação