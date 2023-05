Campanha chama atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo

Mais de 2 milhões de pessoas são vítimas do trânsito no Brasil. A cada minuto, uma pessoa fica com sequela permanente. A cada dia, são 1.440 pessoas, por mês são 43.200 e cada ano, 518.400 pessoas. Segundo o representante do Observatório Nacional de Segurança Viária, Manoel Soares Pinheiro, os sinistros de trânsito acabam com vidas, sonhos e famílias e deixam custos acumulados de R$ 56 bilhões por ano, na saúde no Brasil.

Um total de 90% dos sinistros são evitáveis. “Por isso, a mudança de nomenclatura, no ano passado, pois, acidentes não podem ser evitados, os sinistros sim”, diferenciou o integrante do Observatório que, inclusive, é coordenador de projetos e Educação para o Trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a autarquia que gere o trânsito e o transporte de Belém.

O maior problema de condutores é comportamental. “Não adianta aprender técnicas de direção, não adianta o investimento público se não mudarmos o jeito de encarar o trânsito”, explica, Manoel Pinheiro.

Por essa razão, o mês de Maio é destinado à conscientização para a adoção de condutas seguras que busquem prevenir e reduzir sinistros e mortes no trânsito.

Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo nasce com uma proposta: Chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A escolha do mês de maio foi motivada pela proposta da Organização das Nações Unidas (ONU), quando decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, em 11 de maio de 2011.

Com isso, o balanço das ações sempre é realizado em maio no mundo todo. Já tem a desão de 30 países nos cinco continentes e no Brasil, introduzido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, há 10 anos.

O Maio Amarelo, como o próprio nome traduz, é um movimento, uma ação, não apenas uma campanha. Cada cidadão, entidade ou empresa pode utilizar o laço do “Maio Amarelo” em suas ações de conscientização tanto neste mês, quanto, na medida do possível, durante o ano inteiro.

O amarelo foi escolhido por ser a cor da advertência no trânsito. Placas amarelas alertam ao motorista sobre possíveis problemas à frente. A cor amarela do semáforo traduz-se em atenção. Portanto, o amarelo é hoje o sinal de alerta no trânsito de todo o mundo.

Já o laço, símbolo do movimento, é um sinal conhecido do mundo inteiro como algo a se engajar. O laço já representa inúmeros movimentos. A cor é que os diferencia, mas sempre serve de alerta à sociedade sobre um tema que precisa de toda atenção.

Escolha a vida

O Maio Amarelo trouxe o tema para todas as esferas. Segundo Manoel Pinheiro, hoje empresas, entidades e órgãos públicos se unem em defesa da vida, em prol da segurança de todos que transitam.

A cada ano, um tema para reflexão durante o mês de maio para promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão dentro de seus deslocamentos diários no trânsito.

Conscientização – O desafio é conscientizar para a adoção de condutas seguras no trânsito. Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, 51% dos passageiros não usam cinto de segurança no banco de trás. Usar o celular na direção aumenta em 400% o risco de sinistros. Em uma batida a 60 km/h, uma pessoa de 70 kg passa a pesar 1.3 tonelada. No trânsito, os jovens são as principais vítimas, no mundo.

“Mesmo que os poderes públicos façam a sua parte, ensinando, fiscalizando, orientando, criando normas e regras, provendo as boas condições das vias, da sinalização e da segurança viária, o cidadão precisa fazer a sua parte também, mudando de hábitos, reconhecendo os perigos e respeitando todas as normas e regras de circulação para que o trânsito seja realmente seguro”, concluiu.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob