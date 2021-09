Campanha “Conta com a Cosanpa” é prorrogada até o dia 30 de setembro

A campanha de descontos “Conta com a Cosanpa” foi prorrogada até o dia 30 de setembro de 2021, oferecendo possibilidades atrativas para quem deseja quitar dívidas com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Durante o período inicial da campanha, entre os dias 2 e 31 de agosto, mais de 6.600 pessoas negociaram débitos à vista ou de forma parcelada, aproveitando os descontos de até 95% no valor integral da dívida. Já os parcelamentos podem ser de até 120 meses (com parcelas mínimas de R$ 50), sendo que cada caso será analisado individualmente. Os clientes que optarem pelo pagamento à vista ainda terão 30% de desconto.

De acordo com coordenador da campanha, Robson Querino, esta é a campanha com os maiores descontos já oferecidos pela Cosanpa. “Esta é uma oportunidade única para que eles possam negociar a dívida e ficarem adimplentes com a Companhia. É a primeira vez, que oferecemos descontos de até 95% no valor integral e ainda 30% nos pagamentos à vista”, explicou.

Serviço

Para negociar, são necessários os seguintes documentos: documento oficial com foto, CPF e, se for proprietário do imóvel, o registro/contrato ou recibo de compra e venda do imóvel; se inquilino, o contrato de locação; se responsável, declaração de responsabilidade preenchida e assinada.

As negociações poderão ser feitas nas lojas de atendimento, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Todos os pontos de atendimento estão disponíveis no site www.cosanpa.pa.gov.br.

Caso o cadastro do cliente esteja atualizado e regular, a negociação também poderá ser feita pelo telefone: 0800 70 71 195 ou pelo chat online do site da Cosanpa.

Por Tayná Horiguchi (COSANPA)

Fonte: Agencia Pará