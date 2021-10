Campanha ‘Conta com a Cosanpa’ encerra com mais de 14 mil negociações

A campanha de descontos “Conta com a Cosanpa” encerrou, no dia 30 de setembro, com um resultado muito positivo: 14.700 clientes negociaram seus débitos com a Companhia de Saneamento do Pará. A campanha ofereceu facilidades para que os clientes quitassem as dívidas. Os usuários puderam pagar débitos à vista ou de forma parcelada, aproveitando descontos de até 95% sobre o valor integral da dívida. Já os parcelamentos puderam ser feitos em até 120 meses (com parcelas mínimas de R$ 50,00). Os clientes que optaram pelo pagamento à vista ainda garantiram 30% de desconto.

“A campanha foi um total sucesso. A Cosanpa chegou a negociar cerca de R$ 28 milhões em todo o período do ‘Conta com a Cosanpa’. Mais de 14 mil pessoas fizeram negociações nos 53 municípios que a Companhia abastece. Estamos satisfeitos com o resultado dessa campanha. Realmente, é satisfatório ver que muita gente nos procurou para negociar os seus débitos”, contou Robson Querino, coordenador da campanha.

Os clientes que aproveitaram a oportunidade se regularizaram e não correm mais o risco de suspensão do abastecimento.

As pessoas que ainda têm dívidas e não conseguiram ir à Cosanpa no período da campanha podem se dirigir a uma loja de atendimento, que serão feitas propostas de negociação para que regularizem seus débitos na Companhia.

Por Bianca Buenaño (COSANPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra