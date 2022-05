Campanha contra influenza e sarampo movimenta mais de 300 postos de saúde e pontos de vacinação neste sábado

Cerca de 72 mil pessoas compareceram aos mais de 300 postos de saúde e pontos de vacinação até às 15h deste sábado, 30, Dia “D” da campanha de vacinação contra a gripe influenza e o sarampo em Belém e em todo o país.

Esse quantitativo corresponde a 15% da meta estipulada pela Secretaria Municipal ds Saúde de Belém (Sesma). O balanço final com a quantidade de vacinados neste Dia “D” será divulgado na próxima segunda-feira, 2.

O sábado foi todo dedicado ao reforço da vacinação em 72 bairros e distritos da capital. Laura Cordeiro, mãe do pequeno Ezequiel, de 3 anos, tratou de chegar cedo à Unidade Básica de Saúde Portal da Amazônia, no Jurunas, para imunizar o seu pequeno contra o sarampo.

“É importante garantir a proteção dele. Ultimamente ele tem adoecido bastante. Então, para as doenças que já têm vacinas disponíveis, eu sempre aproveito para vaciná-lo e deixá-lo protegido”, reforça.

O professor de educação física, Breno de Almeida, levou os seus dois filhos, Samuel, 10 meses, e Daniel, de 5 anos, para vacinar. Para ele, o crescimento saudável das crianças passa pela vacinação.

“Aumentar a imunidade deles é muito importante. Eles são crianças, são frágeis ainda, e nós estamos acompanhando esse passo a passo, vacinando em todas as etapas para que eles cresçam saudáveis e imunes as mais diversas doenças”, conta.

Influenza

Quem também aproveitou para se proteger, só que desta vez contra a Influenza, foi o aposentado José Morais, de 77 anos. “Eu vi na TV que iriam vacinar hoje e vim logo garantir a minha dose. Estou em uma idade que não posso deixar de me proteger e de preservar a minha saúde”, ressaltou.

Prioridade – O secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, destaca que a saúde é uma das prioridadades da Prefeitura de Belém, e que ações de combate as mais diversas doenças seguem sendo efetivadas.

“Essas duas doenças Influenza e Sarampo têm um nível de gravidade muito grande. Inclusive, o sarampo estava erradicado e em 2016 novos casos voltaram a surgir. Então, é muito importante que a população atenda ao nosso chamado e venha se vacinar. Essa é a forma mais eficiente de combater essas duas doenças”, reforça o secretário.

Metas – A meta da Campanha Nacional de Vacinação da Influenza e Sarampo é vacinar 95% de cada público-alvo, que, em Belém, corresponde a 493.587 pessoas, até o dia 4 de julho.

Para este sábado Dia “D”, quando a campanha foi intensificada e a oferta de pontos de vacinação foi maior, a meta da Secretaria Municipal de Saúde de Belém era vacinar 60% deste público-alvo.

“A nossa estratégia foi mobilizar todos os locais da rede e também os postos que funcionaram de maneira itinerante neste dia. E quando a gente fala de Belém, a gente tem que lembrar que não é só aqui na sede do município, mas envolvendo as ilhas e distritos. A nossa proposta foi imunizar o maior número possível de pessoas, porque assim a gente consegue criar uma barreira imunológica na sociedade. Mas vamos seguir ofertando a vacina e convocando a população até atingirmos essa meta”, explica Adriano Furtado, diretor de Vigilância em Saúde da Sesma.

Público Alvo

Neste Dia “D” o público-alvo da influenza foi ampliado. Além dos idosos (com 60 anos ou mais) e os profissionais de saúde, foram vacinados puérperas (no período até 45 dias após o parto), gestantes, crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias), indígenas (a partir de 6 meses de idade), professores das escolas públicas e privadas, policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas, pessoas portadoras de doenças crônicas (com prescrição médica) e pessoas com deficiência permanente.

Já a vacina do sarampo esteve disponível para crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias) e trabalhadores da saúde para os quais a vacina é indicada para todas as faixas etárias.

A coordenadora de imunização da Sesma, Nazaré Athayde reforça que mesmo depois do Dia D a vacina seguirá disponível nas unidades de saúde da capital.

“A partir de segunda,2, a vacina segue disponível nas salas de vacinação das nossas unidades básicas de saúde. Portanto, é importante que a população compareça e garanta a sua vacinação”, destaca.

