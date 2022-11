Campanha de castração ajuda no controle populacional de cães e gatos em Mosqueiro

“Quando adotamos as cachorras Micaela e Mocinha, elas estavam em estado de pele e osso. Hoje são saudáveis e espertas e estão prontas para a castração, a fim de evitar a superpolução de animais e doenças nas ruas de Mosqueiro”, conta a técnica em enfermagem Ana Cristina Uchoa. Ela foi uma das primeiras tutoras no atendimento desta manhã de sábado, 26, durante a campanha de Castração de Cães e Gatos, no distrito de Mosqueiro.

O Programa de Controle Populacional de Caninos e Felinos é uma ação da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e Centro de Controle de Zoonoses.

Estímulo à adoção

Ana Cristina Uchoa relata que ela e sua família têm uma vida dedicada aos animais e que foi preciso construir uma outra casa ao lado para abrigar (no primeiro momento) e estimular a adoção de cães e gatos: é o Lar dos Bigodinhos.

Localizado no bairro Chapéu Virado, o espaço é amplo, com canil para 25 cães e gatil para 80 gatos. “Estimulamos adoção comprometida com o bem-estar dos pets, com visitas, fotos, e termos de adoção”.

Castramóvel

Com uma equipe formada por médicos veterinários, enfermeiros, um carro de apoio e o Castramóvel (unidade móvel com equipamentos e profissionais que podem realizar até dois procedimentos cirúrgicos simultaneamente), a castração continua sendo o método mais seguro e efetivo no controle populacional de cães e gatos abandonados à própria sorte.

“Com uma boa campanha de castração se diminui a quantidade de animais soltos pelas ruas. O controle populacional avança e há sinais de queda para os riscos de doenças como a raiva, que pode atingir caninos e humanos; e a esporotricose, mais comum entre os felinos”, afirma Jonan Souza da Silva, médica veterinária do CCZ.

A médica também alerta que medicamentos contraceptivos com uso em animais podem provocar tumores mamários e infecções de útero.

Serviço gratuito

Jonan Souza da Silva enfatiza a importância da inciativa da Prefeitura de Belém em oferecer serviço gratuito de castração às pessoas que residem em Mosqueiro e que enfrentam dificuldades de locomoção de seus animais para o procedimento cirúrgico realizado no Centro de Controle de Zoonoses, localizado na rodovia Augusto Montenegro.

A professora Vania Almeida, que mora no bairro das Mangueiras, trouxe a gata Gwen, de 2 anos, e o gato Tom, de 3 anos. “É a primeira vez que trago meus felinos para a castração, que previne contra enfermidades e evita ficarem à deriva. Tenho mais 5 cachorros em casa. Muito bom o atendimento. A prefeitura está de parabéns! ”, ressalta.

Posse Responsável

Depois de cadastrados e a participação dos tutores na palestra Posse Responsável, o animal se prepara com um jejum de no mínimo oito horas e no máximo 12 horas, seguido dos procedimentos de pré-anestesia, indução anestésica, cirurgia e os cuidados orientados pelos veterinários na fase pós-operatória, como o uso de roupa que não exponha a ferida cirúrgica, alimentação adequada e o uso de analgésicos e anti-inflamatórios.

Na manhã deste sábado, a Castração de Cães e Gatos foi programada para ser realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, no bairro Chapéu Virado. Por motivos técnicos, foi transferida rapidamente para a Casa de Endemias.

A Casa de Endemias também irá atender a campanha de castração neste domingo, 27, a partir das 8h, para animais de tutores devidamente cadastrados anteriormente e que participaram da palestra Posse Responsável.

A Casa de Endemias fica localizada na Rua da Bateria, 885, no bairro do Farol, em frente ao Colégio Nossa Senhora do Ó.

