Campanha de combate ao assédio e à importunação sexual é lançada na reinauguração do Mangueirão

O principal palco do esporte em Belém foi devolvido para a cidade neste Domingo de Páscoa, 9 de abril, pelo Governo do Estado, totalmente reformado com uma grande festa de reinauguração. O Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, foi totalmente revitalizado para receber com mais segurança e conforto 50 mil torcedores.

“Hoje é um dia de felicidade. Um dia em que o esporte paraense volta a ter sua casa. O Mangueirão, com sua multifuncionalidade vai atender nossa população”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho, durante a reinauguração.

A Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) fizeram parte do evento esportivo com o lançamento da Campanha “Não é Não no Esporte”, para combater assédio e importunação sexual que as mulheres sofrem em diversos espaços esportivos na capital paraense.

Na chegada ao estádio, as torcidas de Remo e Paysandu eram recebidas pela equipe da Combel com adesivos que sinalizavam o objetivo da campanha contra o assédio e importunação sexual em mulheres.

“É importante relembrar que merecemos ser respeitadas, não importa o lugar que nós estamos”, declarou a torcedora do Paysandu, a estudante Ana Beatriz Palhano, após receber o adesivo da campanha.

A biomédica e torcedora do Remo Lana Janine também declarou apoio à campanha de combate violência contra as mulheres nos estádios de futebol.

“Nos estádios também sofremos assédio e campanhas assim nos protegem, nos ajudam. Lugar de mulher também é aqui”, afirmou Lana, que curtiu o ReXPa ao lado do namorado.

A Campanha é um desdobramento da Campanha permanente “Não é Não”, iniciada nos transportes coletivos em cooperação com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e visa mobilizar a população para combater nos espaços esportivos esses tipos de violências contra a mulher.

Encontro estadual – No próximo dia 15 acontecerá o Encontro com as Mulheres torcedoras do Pará, onde serão discutidas diversas políticas públicas para as mulheres e a ampliação da execução da campanha em outros espaços de práticas esportivas no Pará.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, torcedor declarado do Paysandu, prestigiou a reinauguração do Mangueirão com o clássico ReXPa.

“É um momento de emoção, estamos no templo do futebol da Amazônia, um dos mais importantes espaços do Brasil”, resumiu o prefeito durante a festa de reinauguração do Mangueirão.

Ele destacou também sobre a importância da campanha. “Temos que incentivar a presença das mulheres nos estádios, sejam como jogadoras, sejam torcedoras, usufruindo desse direito sem qualquer tipo de violência. Neste sentido, a campanha chama a todos para que respeitem as mulheres nos estádios”.

Expectativa dos torcedores

A reinauguração do Novo Mangueirão foi com a realização do clássico do futebol paraense entre os times Remo e Paysandu, o ReXPa, válido pelo Campeonato Paraense.

Torcedores de ambos os times marcaram presença no jogo.

Torcedores de ambos os times marcaram presença no jogo. “Espero os melhores momentos possíveis neste novo Mangueirão. De fora dá pra ver que tá muito bonito”, comentou o militar e torcedor do Clube do Remo, Luiz Carlos Souza, antes de entrar no estádio ao lado da esposa, a dona de casa Maria Brasil.

A profissional da saúde e torcedora do Paysandu, Rosângela Costa, também acompanhou a reinauguração do Mangueirão, ao lado do filho e do neto. “Ver o Mangueirão com essa estrutura é de emocionar. Coisas que a gente só via em outros Estados agora temos aqui”, observou Rosângela.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém