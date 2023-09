Campanha de doação de sangue em Igarapé-Miri beneficia mais de 1,4 mil pacientes

A equipe da Fundação Hemopa encerrou, no sábado (23), a campanha de doação de sangue no município de Igarapé-Miri, nordeste estadual. O evento, em parceria com a prefeitura da cidade, atingiu 356 doações de bolsas de sangue que deve beneficiar 1.424 pacientes da rede hospitalar pública e privada do Pará.

Para a Fundação Hemopa, a campanha, realizada desde a sexta-feira (22), foi bem-sucedida por causa da adesão de moradores de Igarapé-Miri e também de municípios vizinhos à cidade reconhecida como referência na produção de açaí.

Elias Costa é músico na cidade e se voluntariou com sua voz e violão para recepcionar os doadores. Ao final da apresentação, também foi doar sangue. “Trazer a música nesse iniciativa tão importante, vem de um desejo muito antigo, mas como eu não moro em Belém fica um pouco difícil, aí, nessa ação itinerante em Igarapé-Miri, deu certinho para fazer o que eu queria. Acho que a música em qualquer situação cria um ambiente agradável e relaxante, e além disso a música está presente em todos os momentos, e nesse aqui que estamos falando de vida não poderia faltar também”, argumentou o artista.

Tatiane Lobato doou sangue pela primeira vez e falou sobre a emoção do momento. “Quando eu soube que o Hemopa vinha para cá eu disse que ia me fortalecer, ficar bem para poder doar sangue, porque eu tinha muita vontade de ajudar, principalmente depois que tive minhas gêmeas prematuras e elas precisaram de sangue. Eu falei que o dia que pudesse eu ia doar para retribuir e foi emocionante. Quantas vezes puder eu vou doar, é simples e não dói nada e ainda ajuda muitas pessoas”, contou a doadora.

Para o prefeito de Igarapé-Miri, Roberto Pina, o resultado é motivo de orgulho por mostrar a solidariedade dos mirienses. Esse é uma missão muito importante, ajudar outras pessoas que podem precisar de nós. Por isso, gostaria de agradecer e parabenizar a todos que compareceram e fizeram parte dessa corrente de solidariedade. Nós somos o maior produtor de açaí do mundo e também podemos ser o maiores doadores de sangue do Pará”, estimulou o prefeito que foi o primeiro a fazer sua doação de sangue.

A gerente de captação da Fundação Hemopa, Juciara Farias, destacou a importância da iniciativa para o incentivo do ato voluntário e do reforço do estoque de sangue do Estado. “Nós realizamos um extenso trabalho ao longo do ano com projetos de conscientização e de captação de sangue junto a empresas, órgãos públicos, instituições de ensino, entidades religiosas e demais parceiros, então é muito gratificante quando temos um engajamento expressivo nessas campanhas. A população de Igarapé-Miri está de parabéns”, agradeceu.

“A campanha de doação de sangue em seu primeiro dia, já foi um sucesso. Tivemos um número expressivo de pessoas interessadas em doar sangue. Uma grande rede de solidariedade moveu o município de Igarapé-Miri para colaborar. Pessoas de coração nobre, que lutam para salvar vidas, sem medir esforço. Agradecemos, também, à equipe do Hemopa”, afirmou o secretário municipal de Administração, José Costeira, um dos articuladores da campanha na cidade.

