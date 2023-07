Campanha de doação de sangue mobiliza servidores e segurados do Igeprev

Além do atendimento a aposentados e pensionistas, servidores do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (IGEPREV) dedicaram, na última quarta-feira (28), uma parte do tempo ao reforço de uma importante corrente de solidariedade pela vida. No auditório do prédio sede em Belém, transformado em sala de coleta, os colaboradores se tornaram doadores voluntários de sangue.

“Essa campanha é extremamente importante para poder ajudar o próximo, já que muita gente precisa de doação de sangue. Nem que seja uma vez ao ano, é importante estar sempre pensando no próximo. E poxa, é ‘facinho’, é só vir aqui né, esticar o braço, e doar; e você pode estar salvando vidas. É muito importante o Igeprev estar trazendo essa ação e dando essa oportunidade para que a gente possa colaborar e ajudar o próximo”, comentou o funcionário Ary Vilela, que fez questão de participar.

A ação foi realizada em parceria com a Fundação Hemopa, que disponibilizou equipamentos e técnicos para a coleta. “Seguindo a nossa estratégia de parcerias que temos com as instituições públicas, a campanha hoje realizada no Igeprev é uma grande ação que já acontece há alguns anos. O Instituto tem sido uma grande mola para que a gente possa alavancar sempre as doações de sangue dentro do estado do Pará. Temos um agradecimento especial ao Instituto por contar com essa campanha”, disse o presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra.

A campanha, que faz parte do calendário anual de eventos do instituição, conseguiu captar 21 bolsas de sangue.

“O Igeprev também é ciente de sua responsabilidade social para com o povo paraense e essa campanha é uma demonstração desse compromisso. As ações de solidariedade sempre contarão com o apoio dos servidores, que denotam apreço e estima em colaborar para salvar vidas”, afirmou o presidente do Instituto, Giussepp Mendes.

Para Silvia Cabral, responsável pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas do IGEPREV, a proposta também tem o objetivo de fidelizar doadores. “A importância desse momento é incentivar não somente os servidores do Instituto a doarem sangue hoje, mas tornarem-se efetivamente doadores de sangue e, também, de medula óssea”, avaliou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação