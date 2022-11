Campanha de doação de sangue na Santa Casa mobiliza servidores e usuários

Faça um golaço. Doe Sangue! Este foi o slogan da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP), que em parceria com o Hemopa, dedicou esta quarta-feira (30) para a captação de sangue. A ação alusiva ao Dia do Doador Voluntário de Sangue, comemorado no dia 25 de novembro, buscou sensibilizar as pessoas para a captação de novos doadores.

A coordenadora da Agência Transfusional da Santa Casa, Márcia Basílio, ressaltou a importância da ação, programada estrategicamente para este período do ano. “A Santa Casa tem esse projeto em parceria com a Fundação Hemopa e com o apoio da Secretaria de Saúde do Pará para essas campanhas desenvolvidas duas vezes ano, no mês de junho e em novembro, que são meses que precedem as férias e o período de festas. O objetivo é captar muitas doações e garantir uma reserva para esses períodos, quando as doações costumam reduzir, mas a necessidade de sangue cresce”, informa Márcia.]

A Santa Casa já realiza a campanha no mês de novembro pelo quarto ano. O hospital, que é referência para o atendimento materno infantil no Estado, realiza em média 500 transfusões por mês. Os setores que mais demandam são a neonatologia e a maternidade, informa a coordenadora da Agência Transfusional.

“Por se tratarem da nossa área de referência, muitos procedimentos da maternidade e do setor de neonatologia demandam transfusões. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas! Por isso as doações são tão essenciais e nós trabalhamos durante todo o ano para sensibilizar doadores, inclusive entre os nossos servidores que acompanham tão de perto a necessidade dos nossos pacientes”, esclarece.

A servidora Sílvia Nobre também é nobre em suas ações e há 40 anos é doadora assídua do Hemopa. Com 20 anos de serviços dedicados à Santa Casa, ela se tornou ainda mais convicta da importância da doação ao acompanhar o dia a dia do hospital.

“A gente precisa ajudar o próximo e isso me motivou desde cedo. E mais tarde o fato de trabalhar na Santa Casa reforçou mais ainda, por ver a necessidade dos nossos pacientes e do próprio Hemopa, que faz os apelos pelas doações porque tem muita gente precisando em muitos hospitais”, afirma a servidora.

A assistente social da gerência de captação de doadores de sangue do Hemopa, Olinda Carvalho, ressalta a importância da Campanha da Santa Casa.

“O Hemopa atende toda a rede hospitalar, mas os hospitais são corresponsáveis pela captação de sangue para que nós sempre possamos atender em tempo hábil as solicitações e, nós, do Hemopa, temos um projeto específico que é o de captação intra-hospitalar que passa por uma capacitação de técnicos dos hospitais a fim de garantir essa participação como doador de quem trabalha no hospital e dos familiares e acompanhantes de pacientes nas diversas campanhas realizadas ao longo do ano”, detalha.

Durante a campanha da Santa Casa, neste dia 30 de novembro, foram coletadas mais de 120 bolsas de sangue.

Texto de Etiene Andrade

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação