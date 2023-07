Campanha de Doação de Sangue no Ophir Loyola arrecada 104 bolsas e atinge meta

Nesta sexta-feira (30), o Hospital Ophir Loyola (HOL), com o apoio da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), conduziu mais uma campanha de doação de sangue. A iniciativa foi voltada tanto para o público interno quanto para o externo, com foco especial em atrair novos doadores. A campanha é realizada quatro vezes ao ano. Dos 140 comparecimentos, 104 estavam aptos e realizaram a doação.

O HOL, sendo um centro de referência em oncologia e nefrologia, lida regularmente com alta demanda por transfusões de sangue. Os pacientes que lutam contra o câncer, frequentemente, sofrem com anemia, baixa contagem de plaquetas e a degradação de sua condição devido ao tratamento, o que aumenta a necessidade de transfusão de sangue e outros componentes sanguíneos. A realidade se agrava ainda mais para pacientes hematológicos, que enfrentam anemia severa e coagulação sanguínea irregular.

Segundo a médica Lívia Ramalho, hematologista e coordenadora da Agência Transfusional do Hospital Ophir Loyola (HOL), o HOL atende a um grupo de pacientes específico em termos das condições patológicas que necessitam de suporte de hemoterapia.

“Grande parte dos nossos pacientes têm sangramento devido ao tumor ou sofrem toxicidade da quimioterapia. Além disso, há cirurgias oncológicas que exigem reserva cirúrgica de hemocomponentes, pacientes renais crônicos em hemodiálise, pacientes de transplante renal, bem como pacientes onco-hematológicos que são os que mais necessitam de hemocomponentes,” explicou.

Ela ressaltou ainda que esses hemocomponentes só estão disponíveis através da doação voluntária de sangue. “Por isso, é extremamente importante valorizar esse ato de solidariedade. O doador está doando mais do que apenas sangue, ele está dando esperança de vida ao paciente que espera por uma transfusão”, afirmou.

De acordo com a enfermeira da AT do HOL, Leonice Assunção, as campanhas promovidas pelo Ophir Loyola têm por missão incentivar a solidariedade e salvar vidas. “Doações regulares, particularmente durante a hospitalização, oferecem uma melhor qualidade de vida aos nossos pacientes por meio das transfusões sanguíneas. Considerando o perfil dos nossos pacientes, a doação contínua de sangue é essencial para satisfazer a demanda incessante que nós temos”, explicou.

Além das campanhas realizadas no Ophir Loyola, a enfermeira frisou que o Hemopa fornece ao hospital um suprimento constante de sangue. Ela ainda destacou que, “mesmo a campanha sendo realizada em um dia específico, a importância das doações se estende para todos os dias do ano. As pessoas interessadas em doar devem ir à unidade Hemopa mais próxima, fornecer o código 161, ou simplesmente manifestar o desejo de direcionar a sua doação ao Ophir Loyola”, explicou.

A técnica de enfermagem do HOL, Divanete Ferreira, de 45 anos, dedicou parte de seu dia de trabalho para ajudar seus pacientes e outros. “Para mim, doar sangue é um ato de amor. Sinto-me extremamente feliz e grata por poder doar sangue. Estou presente em todas as campanhas, pois quero contribuir para o bem dos nossos pacientes. Doar voluntariamente é um ato de amor e tenho certeza de que quem recebe a doação é ainda mais abençoado do que eu, que fiz a doação. Meu desejo é que quem receber meu sangue seja muito abençoado e curado”, disse.

Para Betânia Mourão, assistente social do Hemopa, a Fundação precisaria arrecadar mais de 300 bolsas de sangue por dia para atender todo o estado do Pará, o que torna as campanhas de doação necessárias ao longo do ano. “O Hospital Ophir Loyola é a instituição que mais necessita de sangue, todos os dias, e essa parceria com o Hemopa continua se fortalecendo, vital para a manutenção dos estoques. É uma união que renova a vida e a esperança para os pacientes que necessitam de transfusões de sangue diariamente. Portanto, é essencial manter essa consistência com o objetivo de abastecer todos os nossos estoques, garantindo que nenhum procedimento cirúrgico ou tratamento possa ser prejudicado para os pacientes”, destacou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação