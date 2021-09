Campanha de doação de sangue será até esta quinta-feira em Marabá

O Hospital Regional do Sudeste do Pará está promovendo uma campanha solidaria para doação de sangue até esta quinta-feira (30).

Cada Gota Importa, é o tema do slogan que tem como objetivo mobilizar voluntários que possam colaborar com o abastecimento dos estoques de sangue da Fundação de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), as doações irão comtemplar também pacientes internados no hospital.

A campanha faz parte da 3° edição do projeto “Caravana Solidária”, que foi desenvolvida pela instituição e que pretende reunir doadores. O Regional do Sudeste do Pará, apenas no último ano realizou mais de 1.500 cirurgias, e em vários casos foi utilizado a bolsa de sangue. A caravana conta com o apoio da Pastoral da Saúde, e dos setores de Humanização e Agência Transfusional do HRSP, além do grupo de mobilização de doadores “Amigos de Sangue”, composto por colaboradores.

Para doar sangue, é necessário preencher alguns requisitos básicos:

• Idade: entre 16 e 69 anos (pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado antes dessa idade; menores de 18 precisam estar acompanhados de responsáveis ou com formulário de autorização);

• Peso: mínimo de 50kg;

• Repouso: ter dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas;

• Alimentação: evitar jejum e alimentos gordurosos nas últimas horas; em casos de refeições fartas no almoço ou jantar, doar após 3 horas;

• Bebidas: não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Exercícios: não ter praticado exercícios físicos exagerados nas últimas 24 horas.

A coleta de sangue pode ser feita de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 13h no Hemopa Marabá. Para mais informações entre em contato com o número : (94) 3324-1645

Foto: Pró-saúde

Jornalista: Marina Moreira