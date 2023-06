Campanha de erradicação do trabalho infantil é lançada em Santarém

Com o tema Brincar é o direito da Infância: estudar e viver com um futuro de esperança, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti), lança oficialmente a campanha de enfrentamento ao trabalho Infantil no município. O lançamento contou com apresentação do canto coral das crianças, acompanhadas pela Aepeti do projeto Transformar Vidas, egidas por Marcelo Pimentel.

A campanha este ano iniciou no mês de maio com abordagens em estabelecimentos comerciais, localizados às margens da Avenida Tapajós, orla da cidade e também no Mercadão 2000 e continuará até o fim do mês. Ela conta com parcerias da Rede de Defesa e Proteção de Crianças e Adolescentes, Semed, Semsa, Cerest, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca), Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho da 8ª Região.

“Desde 2017 a gente vem realizando campanhas que já alcançaram muitos resultados positivos, mas ainda é um desafio a ser trabalhado, principalmente, com relação às denúncias que podem ser feitas via Disque 100, em um dos 3 Conselhos Tutelares e, também, na Rede de Defesa e Proteção, mas estamos realizando mais esta campanha para que a sociedade possa continuar nos apoiando e denunciando”, alertou Edinelson Sousa, coordenador da Aepeti.

A Presidente do Comdca, Roselene Andrade, também, citou a importância da campanha.

“A luta contra a erradicação do trabalho infantil é grande no Brasil como um todo. Em Santarém, já avançamos em locais como em Alter do Chão, que hoje nós não temos registros de trabalho infantil, já superamos essa questão, no Porto dos Milagres [bairro Uruará] que era um grande gargalo no município, e ali também na área do aterro sanitário [comunidade Perema] que tínhamos também esses focos de trabalho infantil. A gestão municipal, com toda a Rede de Defesa e Proteção, desenvolveu projetos que garantiram essa superação. Hoje nós continuamos nesse processo de enfrentamento com ações constantes”, observou a presidente.

A secretária municipal de Trabalho e Assistência Social, Celsa Brito, destacou a importância dessa campanha que tem como Dia D a data de 12 de junho, celebrada pelos namorados e data mundial de erradicação do trabalho infantil.

“A gente enfatiza com a sociedade essa grande mazela, essa violação de direitos para crianças e adolescentes que é o trabalho infantil. É importante que as crianças e adolescentes possam vivenciar as fases de suas vidas para chegarem bem à vida adulta feliz e realizada. O trabalho forçado, exposto a situações de riscos, noturnos, pela madrugada, oferece uma série de perigos e com certeza a criança será penalizada, mais uma vez pedimos que a sociedade nos ajude a protegê-las, denunciando”, disse a secretária.

Imagens: Agência Santarém