Campanha de multivacinação mobiliza grande público em Belém neste sábado, 20

A dona de casa Rosemary Silva, 37 anos, saiu cedo com os filhos Pietro, 9, e Plínio, 5. Com a mochila nas costas e muita atenção nas mãozinhas, ela foi com eles para a Aldeia Cabana, um dos 75 pontos de vacinação abertos neste sábado, 20, em Belém, no dia D das campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite para crianças abaixo de 5 anos e da multivacinação para atualização da caderneta de menores de 15 anos de idade.

A mobilização nacional contou com grande esquema montado pela Prefeitura de Belém para atender mães e pais que foram levar os filhos para se vacinar. No total, 18 vacinas estão sendo ofertadas nas campanhas, cujo dia D foi neste sábado, mas que segue até o dia 9 de setembro em toda a rede municipal de saúde. O atendimento é no horário das 8h às 17h.

Cuidados

“Eles tomam todas as vacinas disponíveis sempre que chega a hora. Sempre participo das campanhas. Hoje vim para completar as doses de vacina de covid deles”, contou Rosemary, incentivando outros pais a terem o mesmo cuidado.

“A gente vê nos noticiários que algumas doenças, como o sarampo, estão voltando, tudo porque as pessoas relaxaram na questão da vacina. Eu não descuido. Meus filhos estão em primeiro lugar”, garantiu.

O engenheiro civil Manoel Neto, 33 anos, pai da Manoela, de 2 anos, também diz que a filha é sua prioridade. Ele aproveitou o passeio do sábado de manhã para parar no posto de vacinação da Aldeia Cabana. “Viemos dar a ela a vacina contra paralisia infantil. Apesar do movimento grande, o atendimento foi rápido e muito bom. Fomos muito bem orientados”, contou.

Assistência

O casal de geólogos Roberto Araújo, 33 anos, e Luana Silva, 27, levou a filha Geovana, de 1 ano e 9 meses, para tomar a vacina contra a poliomielite. “Estamos sempre atentos ao calendário vacinal dela. E sempre somos muito bem assistidos na rede municipal”, disse Roberto. “Incentivamos outros pais a fazerem o mesmo. As vacinas salvam vidas”, completou Luana.

Para a autônoma Gisele Costa, 45 anos, que levou o filho Murilo, 8, para tomar a segunda dose contra covid, o dia D é a oportunidade para quem não dispõe de tempo durante a semana. “Aqui temos essa excelente estrutura e profissionais super atenciosos. É tudo de graça. Não tem desculpa para não sair de casa e trazer os filhos para se vacinarem”, afirmou.

Cobertura

O secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, destacou a importância de avançar na cobertura vacinal infantil. Somente na faixa etária até 5 anos, Belém tem 83 mil crianças para vacinar. A meta é alcançar pelo menos 95% desse público. “Desde 1989 o Brasil não registra casos de poliomielite. Precisamos manter esse resultado e proteger nossas crianças. A vacina é o caminho para isso”, asseverou.

Para a presidente da Sociedade Paraense de Infectologia, Irna Carneiro, que acompanhou a vacinação, a mobilização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para as campanhas é importante, também, para sensibilizar a população de que, sem a imunização, não é possível prevenir infecções que são preveníveis com as vacinas.

“No ano de 2021 a cobertura contra a poliomielite foi de apenas 70%. Precisamos melhorar esses índices para evitar o retorno dessa e de outras doenças”, defendeu.

Reforço – As campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação são a estratégia do Ministério da Saúde para aumentar a cobertura vacinal na faixa etária até 15 anos e prevenir uma série de doenças, entre elas, tuberculose, hepatite, tétano, difteria, meningite, febre amarela, sarampo, rubéola, caxumba, catapora, gripe e covid-19, entre outras.

Novo espaço pra vacinar

Também neste sábado, o secretário Maurício Bezerra inaugurou oficialmente a sala de imunização localizada na faculdade Unifamaz, no Reduto. O espaço passa a atender de forma permanente a população dentro do calendário de vacinação do município. “A união entre gestão da saúde, instituições de ensino e

comunidade é o caminho para avançarmos e oferecermos a melhor assistência na atenção básica à população”, informou.

Para a coordenadora do curso de Enfermagem da Unifamaz, Juliana Garcez, que também coordena a nova sala de imunização, a instituição está ciente do papel social que exerce junto à comunidade. “Estamos de portas abertas e de mãos dadas com o município para oferecer essa assistência tão importante na questão da vacinação”, concluiu.

Texto: Luiz Carlos Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa