Campanha de Multivacinação segue ao longo da semana em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), vai continuar ao longo desta semana ofertando as vacinas que fazem parte Campanha de Multivacinação. De segunda a sexta-feira, 51 unidades de saúde vão estar com suas salas de imunização abertas das 8h às 17h para garantir a atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes, menores de 15 anos de idade.



A Campanha de Multivacinação teve início no dia 10 agosto com o dia “D” no sábado, 19, e encerramento previsto para o dia 29 de setembro. O objetivo é promover ações de vacinação de alta qualidade para atualização do Calendário Vacinal de Crianças e Adolescentes, a fim de resgatar coberturas vacinais dos programas de rotina ano 2023.



A ação tem como meta resgatar a cobertura vacinal das crianças menores de 5 anos e adolescentes, menores de 15 anos de idade, referente ao ano de 2023, estabelecendo metas para cada Unidade de Saúde, de acordo com resíduo vacinal.



Veja onde vacinar:



01. Hospital Naval – Rua do Arsenal, nº 200;

02. Hospital da Aeronáutica – Av. Almirante Barroso – 3492;

03. Hospital do Exército – Tv. Marquês de Pombal – 850;

04.UBS Portal da Amazônia – Rua Osvaldo de Caldas Brito – 30 B, Jurunas;

05. UBS Terra Firme – Passagem Liberdade, 170;

06. UBS Fama – Estrada do Tucunduba – Outeiro;

07. UBS Furo das Marinhas – Rod. Augusto Meira Filho – Furo das Marinhas Mosqueiro;

08. UBS Mangueirão – Rua São João – 1;

09. UBS Quinta dos Paricás – Estrada do Maracacuera, 2477 – Icoaraci;

10. UBS Sucurijuquara – Estrada da Baía do Sol;

11. UBS Tenoné II – Rua 6ª Linha S/N, ao lado da Fund. Paula Francinete;

12 UBS Combu – Furo do Combu – S/N;

13.UBS Eduardo Angelim – Conjunto Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril-s/n;

14. UBS Castanheira – Pass. Sol Nascente – Castanheira;

15. UBS Radional – Av. Bernardo Sayão – Conj. Radional II, Qd F-50, Condor;

16. UBS Canal da Pirajá – Tv. Barão do Triunfo – 1015, esquina com a rua Nova – Pedreira;

17. UBS Fidélis – Rua Pantanal – S/N – Outeiro;

18. UBS Pedreira – Av. Pedro Miranda, esquina com Tv. Mauriti;

19. USF Panorama XXI – Conj Panorama XXI, QD 24, casa 11 – B, Mangueirão;

20. UMS Águas Lindas – Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

21. UMS Baía do Sol – Av. Beira Mar, S/N, Mosqueiro;

22. UMS Benguí II – Pass. Maciel, S/N, ao lado da Escola Marilda Nunes;

23. CSE Marco – Av Rômulo Maiorana – Entre Perebebuí e Dr. Freitas;

24. UMS Cabanagem – Rua São Paulo,S/N, entre as ruas São Pedro e Olímpia;

25. UMS Cotijuba – Rua Manoel Barata, S/N, Ilha de Cotijuba;

26. UMS Fátima – Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

27. UMS Guamá – Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

28. UMS Icoaraci – Rua Manoel Barata, Nº 840;

29.UMS Jurunas – Rua Fernando Guilhon, S/N;

30. UMS Maguari – Conj. Maguari, Alameda 15;

31. UMS Outeiro – Rua Manoel Barata, S/N;

33. UMS Paraíso dos Pássaros – Rua dos Tucanos;

34. UMS Pratinha – Rod. Arthur Bernardes, Base Naval;

35. UMS Satélite – Conj. Satélite, WE 08;

36. UMS Sideral – Rua Sideral, esquina com Av. Brasil;

37. UMS Tapanã- Rua São Clemente;

38. Uremia – Av. Alcindo Cacela, Nº 1421, São Brás;

39. USF Souza – Av. Alm. Barroso, 3639 (Dentro da Setran);

40. USF Maracajá – Tv Siqueira Mendes,113;

41. USF Barreiro – Pass. Mirandinha, 367;

42. USF Parque Verde – Rua Padre Bruno Sech;

43, USF Paracuri I – Pass. Maura -218, entre a 3ª e 4ª Rua;

44 -USF Souza – Av. Almirante Barroso, dentro da Setran;

45. UMS Condor – Pass. Lauro Malcher, Nº 28;

46. UMS Tavares Bastos – Rua Rodolfo, 170;

47. UMS Providência – Av. Norte;

48. UMS Sacramenta – Av.Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas

49. UMS Terra Firme – Pass. São João, Nº 170, Terra Firme;

50. UMS Telégrafo – Rua do Fio; e

51. USF Terra Firme – Pass. São Domingos esq. com a Dois de Junho.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS