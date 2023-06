Campanha de vacinação antirrábica chega ao distrito de Icoaraci

“Todo ano trago meu cachorro para vacinar. Aqui, o local é de fácil acesso e o atendimento é muito bom. Luty é muito esperto e destemido e por isso o melhor controle é a prevenção, para que não prejudique alguém da família e as pessoas em volta”, destacou a dona de casa Isa Rodrigues na manhã deste sábado, 24, durante a Campanha de Vacinação Antirrábica no Centro de Controle de Zoonoses (CZZ).

Luty é um poodle de 13 anos e foi ao CZZ com a companhia de outro cão da raça poodle, Kimy, uma fêmea de sete anos, para atualização do calendário vacinal contra a raiva.

A campanha de vacinação antirrábica à população de cães e gatos em Icoaraci contou com 34 postos de atendimento, o que contemplou os bairros de Águas Negras, Agulha, Antônio Lemos, Campina, Coqueiro, Cruzeiro, Maracacuera, Paracuri, Parque Guajará e Tenoné.

“A nossa meta estimada foi aplicar em torno 15 mil doses do imunizante, que combate a raiva. Tomamos como base a divulgação antecipada e a sensibilidade dos tutores de cães e gatos no distrito de Icoaraci”, revelou o responsável técnico do CZZ Belém, Júlio Carneiro.

Para alcançar a meta, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), reuniu 120 pessoas no horário de 8h às 16h, entre profissionais de saúde e voluntários que abraçam a causa da prevenção da doença, a qual afeta animais e humanos. O público-alvo são animais domésticos caninos e felinos, a partir de três meses de vida saudáveis e fêmeas não prenhes.

O objetivo é controlar a circulação do vírus rábico a partir da descentralização dos serviços. Para facilitar a logística, a organização da campana mapeia a área beneficiada e o atendimento fica mais perto do público, em escolas, praças, entidades religiosas, Estratégia Saúde da Família, Unidades Municipais de Saúde, centros comunitários e creches.

A raiva – É uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura.

Essa doença apresenta letalidade de aproximadamente 100% e alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer.

No mês das férias de julho, a campanha faz uma pausa e retorna a partir da primeira quinzena de agosto. Mas, o Centro de Controle de Zoonoses segue atendendo a população com aplicação diária da vacinação antirrábica de segunda a sexta, das 8h às 12h e de 13 às 15h30.

Há também o serviço de agendamento pelo fone (91) 985858322, que oferece orientação, prevenção e controle populacional dos pets por meio de castração (com agendamento e palestra).

A Campanha de Vacinação Antirrábica é uma ação do Ministério da Saúde e Prefeitura de Belém, por meio do Departamento de Vigilância à Saúde (Devs) e do CCZ, da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).



Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom Sesma