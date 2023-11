Campanha de vacinação antirrábica da Prefeitura de Belém mobiliza tutores de cães e gatos na capital

“A raiva é uma doença grave que pode afetar tanto animais, quanto seres humanos. Por isso, eu sempre procuro vacinar meus pets. Este ano, tivemos várias campanhas realizadas pela prefeitura e eu aproveito para parabenizar pela iniciativa, que, com certeza, beneficiou muita gente. Vacina em petshop é muito cara e nós estamos tendo acesso a esse serviço gratuitamente e o melhor, com bastante frequência”.

O depoimento é do autônomo Edimar Costa, 42, morador do bairro Batista Campos, que aproveitou a oportunidade para atualizar a carteirinha de vacinação dos seus três gatinhos, o Yuki, a Yume e o Yoshi, em mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS) e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Quem também também não perdeu tempo e garantiu a imunização para a Princesa, foi a bibliotecária Débora Lima, 50, que sabe da importância de manter a saúde do xodó da família, em dia.

“A Princesa tem 15 anos e durante todo esse tempo de vida, cuidar da saúde dela é fundamental para mim. E ações como esta, que trazem o serviço pra perto da gente, são muito importantes. É um exemplo que todos os governos deveriam seguir. Tô muito feliz que ela tá voltando pra casa, vacinada e com a saúde de uma cadela novinha”, pontuou Débora.

Quarta etapa da vacinação antirrábica

A adesão da população às campanhas de vacinação antirrábica tem mantido o município de Belém livre da raiva em humanos e em cães e gatos desde 2003. Por isso, cerca 12.500 animais, entre cães e gatos, devem ser vacinados durante todo este sábado, 25, em 14 postos espalhados pelos bairros do Marco, Umarizal, Campina, Batista Campos, São Brás, Nazaré e Cidade Velha, durante mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica promovida pela Prefeitura de Belém.

Controle

De acordo com o veterinário e diretor técnico do CCZ, Júlio Carneiro, embora a raiva esteja controlada nessas espécies, é obrigatória a vacinação anual desses animais que, além de determibada por lei, garante a manutenção de controle da raiva nas populações de cães e gatos e por consequência para a população humana.

“A imunização tem validade de até 1 ano, por isso é importante vacinar anualmente, para reativar a memória imunológica do animal. Reforçamos, a raiva é 100% letal e devemos sempre estar em alerta”, ressaltou o veterinário.

Saúde para todos

A universitária Gabriela Mieko, 29, ficou sabendo da campanha de vacinação antirrábica, por meio das redes sociais e divulgou a ação para família e amigos. Para ela, ao mesmo tempo que a vacina garante a proteção para o seu cãozinho, também está protegendo a todos.

“Eu costumo sempre estar saindo com meu pet e ele acaba tendo contato com outros cachorros, por isso é importante manter a vacina em dia. É saúde tanto pra ele, quanto pra gente”, frisou Mieko.

125 mil animais vacinados

A campanha realizada neste sábado, 25, encerra as etapas de vacinação antirrábica, deste ano, nos distritos da capital. Mais duas ações ainda serão realizadas, no mês de dezembro, nas Ilhas do Combu e Cotijuba. Até o momento, 125 mil animais, entre cães e gatos, já foram vacinados em Belém, atingindo um percentual de 79% da cobertura vacinal.

“A nossa sensação é de missão cumprida, aproveito para agradecer nossa equipe de servidores do CCZ que vêm se doando, diariamente, para alcançar os objetivos. Agradeço à gestão municipal que não mediu esforços para nos dar todo o suporte, que possibilitou que realizássemos todas essas etapas durante este ano”, disse o diretor técnico do CCz, Júlio Carneiro.

“O nosso planejamento para 2024 já começou. Reunimos e avaliamos a estratégia que iremos adotar, mas garantimos que a nossa prioridade é manter a eficiência do serviço disponibilizado para a nossa população”, explicou o diretor.

Metas cumpridas

Júlio Carneiro lembra também que a eficiência e a descentralização do serviço possibilitaram que as metas estejam sendo cumpridas. “Hoje, nós observamos que a movimentação dos tutores de animais em busca da vacina está cada vez menor, atendemos pessoas que trouxeram seus pets, mas eles já haviam sido vacinados este ano, e isso é gratificante, pois concluímos que a frequência com que realizamos as essas ações, nos permitiu estar quase com 80% da população animal de Belém vacinados”, analisou.

Vacina continua disponível

Os moradores de Belém que ainda não vacinaram os seus animais este ano e não conseguiram levá-los, neste sábado, 25, devem levar seu bichinho no Centro de Controle de Zoonoses, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 17h. O CCZ fica na Augusto Montenegro, no KM 11.

Os felinos batizados com nomes de artistas, Pitt, Jolie, Brad e Willow, garantiram a Imunização, eles foram levadoss pela dona, a aposentada Telma Olivia, 65, que viu que era a última campanha deste ano, e aproveitou a oportunidade. “Eu soube que seria a última campanha do ano e corri com eles pra cá. Já vacinei, foi super rápido, o atendimento maravilhoso. Sempre tive animais e eles merecem receber todos os cuidados que estiverem ao nosso alcance”, enfatizou a aposentada.

Texto: Tamiris Amorim

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação