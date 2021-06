Campanha de vacinação contra o vírus da gripe prossegue em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vacinou 156.285 pessoas contra o vírus influenza, atingindo 40,25 % da meta estipulada, que é de 388.248. Foram duas fases até agora. A primeira ocorreu de 12 de Abril a 10 de Maio, onde foram incluídas crianças de seis meses a dois anos. Nesta etapa, 19.187 doses foram aplicadas, sendo 22.547 doses de crianças de dois a menores de cinco anos.

Também receberam a vacina contra a gripe (influenza) 9.105 crianças de cinco anos, 11 meses e 29 dias. Até esta segunda-feira, 7, foram vacinados 7.994 mulheres gestantes, 962 puérperas (mulheres que tiveram parto até 45 dias), 17.129 trabalhadores da saúde e 113 indígenas. Também foram vacinados 74.079 mil idosos e 5.139 professores.

Como esses grupos não atingiram a meta, a vacinação prossegue na segunda fase da campanha que começou no dia 11 de Maio.

A terceira etapa da vacinação começa no dia 9 de Junho e vai até 9 de Julho, com a meta de vacinar 142.600 pessoas dos grupos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, funcionários do sistema penal, forças armadas, agentes de segurança e salvamento, população carcerária, adolescentes e jovens em medidas sócio-educativas.

A vacina está disponível em mais de 50 salas de vacina em Belém, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Texto: Carolina Boução

Fonte: Agência Belém