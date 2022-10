Campanha de vacinação é intensificada em Belém com a Ação Círio

Às vésperas da procissão do Círio de Nazaré, a Prefeitura de Belém intensifica as campanhas de vacinação com a Ação Círio, por meio de triagem de pacientes com suspeita da Monkeypox (a varíola dos macacos), testagens rápidas para a identificação da covid-19, hepatite B, sífilis, HIV e hepatite C. Há também aferição de pressão alta e glicose. A campanha é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), no Terminal Hidroviário de Belém Luiz Rebelo Neto.

“Comprei uma passagem de lancha para Soure, na ilha do Marajó, quando vi a campanha de vacinação e testagem rápida. Fui atendido para tomar a 3ª dose contra covid (pfizer) e vacina contra gripe. Eu vivo na correria e foi bem prático. Se daqui a quatro meses a campanha estiver aqui, voltarei para tomar a 4ª dose contra a covid”, afirmou o corretor autônomo Everton Mylon.

Com fluxo previsto de aproximadamente 15 mil pessoas durante a semana do Círio de Nazaré, o terminal hidroviário é um dos pontos de atendimento da campanha Ação Círio, com aplicação das vacinas HPV (para adolescentes até 14 anos), tríplice viral (rubéola, caxumba, sarampo), influenza, covid-19 e poliomielite (para crianças de até 4 anos de idade).

Arícia Lobato, enfermeira integrada ao Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma, adianta que as testagens são realizadas de 5 a 10 minutos. Em caso de resultado positivo, o usuário é encaminhado para unidades de saúde e centros de referência, como o Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA, especializado em infeções sexualmente transmissíveis.

Na próxima semana, a campanha Ação Círio no Terminal Hidroviário irá atender na terça-feira, 11, quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14. E segue até 31 de outubro, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: José Augusto