Campanha Dezembro Vermelho chama atenção para a prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis

A consciência da importância da informação para a saúde foi o que motivou o artista Carlos dos Anjos, a autônoma Cristiane Guerra e o servidor público Feliciano Marques a participarem da ação realizada pela Prefeitura de Belém para marcar a abertura da campanha Dezembro Vermelho, na manhã desta sexta-feira, 1º, Dia Mundial de Luta contra a Aids.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) disponibilizou à população informações sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

Realizada em todo o Brasil, a campanha Dezembro Vermelho este ano traz o tema “Testar é saber. Saber é cuidar”. E foi com a intenção de saber que o artista Carlos dos Anjos participou da abertura da campanha. “Vim para fazer os testes e saber sobre minha saúde sexual. É muito importante para quem tem vida sexual ativa saber como a gente pode se prevenir e se cuidar sexualmente”, ressalta o artista.

Quem também fez os testes foi o servidor público Feliciano Marques, que considera a prevenção fundamental para manter a saúde sexual. “São doenças que podem causar inclusive a morte, mas que se pode conviver tendo o diagnóstico antecipado. Então é importante monitorar como está a nossa saúde sexual”.

Já a autônoma Cristiane Guerra, garante que se cuida sempre e por isso também fez os testes. “Primeiro, é um alívio saber que a gente está bem, para seguir a vida e continuar se cuidando. E, caso tenha resultado positivo, dá tempo de se cuidar e não deixar se agravar”, diz Cristiane.

Parcerias – O diretor Geral da Sesma, José Raimundo Arias, destaca a importância das parcerias feitas pela secretaria com outros órgãos públicos, iniciativa privada e movimentos sociais na realização da campanha em Belém. “Temos muitas parcerias com os movimentos populares, organizações sociais que trabalham com a temática da Aids. Não tem saída que seja só por conta do diagnóstico, tratamento e reabilitação. Obrigatoriamente, para que você não adoeça, temos que fazer a promoção e a prevenção, o que passa pela mobilização popular e conscientização das pessoas”, pontua Arias.

Redução de novos casos

E o trabalho de informação e prevenção realizado pela rede de saúde municipal teve como resultado a redução em 30% do número de registro de novos casos de HIV-Aids em Belém de janeiro a agosto deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O Coordenador da Referência Técnica de HIV-Aids e Hepatites Virais da Sesma, Mauro Brabo, atribui essa redução ao trabalho de prevenção que vem sendo realizado.

“Hoje temos a prevenção combinada, em que são utilizadas várias formas de prevenção. Além do uso de preservativos, há os métodos de prevenção pré e pós-exposição ao HIV que estão disponíveis na rede municipal”, explica Mauro Brabo. Ele esclarece que os métodos são a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PreP) e a Profilaxia Pós-Exposição ao vírus (PEP).

Prevenção

A PrEP é o uso programado de medicamento anti-HIV, ou seja, a pessoa começa a tomar antes da exposição e segue por tempo indefinido, que depende de vários fatores. Já a PEP é o uso de medicamento em caráter de urgência, após uma situação de risco, por somente 28 dias. Estes métodos estão disponíveis no Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) e no Serviço de Assistência Especializada Casa Dia.

O coordenador explica ainda, que podem ter acesso aos métodos, grupos específicos como homens que fazem sexo com homens, gays, transexuais, travestis e profissionais do sexo. Mauro informa que o Ministério da Saúde já estuda a extensão para qualquer pessoa que queira usar os métodos de prevenção ao HIV.

Campanha

A gerente do Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) Belém, Socorro Silva, informa que durante o mês serão realizadas várias ações em diversos locais da cidade com oferta dos serviços de testagem para as IST’s e informações sobre as formas de prevenção. Ela destaca a participação das organizações sociais na campanha de sensibilização das pessoas para os cuidados constantes com a saúde.

“Eu costumo dizer que o Dezembro Vermelho é de janeiro a janeiro. A gente precisa cuidar da nossa saúde e a melhor forma é procurar a unidade do bairro, enfermeiros e médicos, para consultar, não apenas para fazer os testes, mas para cuidar da saúde como um todo”, orienta Socorro.

Atendimento

Testes de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C estão disponíveis em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) e Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) de Belém, Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti, Pronto-Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira e Hospital Municipal de Mosqueiro.

A rede municipal disponibiliza nas unidades de serviços especializados:

CASA DIA – localizada na Av. Pedro Álvares Cabral, 3371, no bairro da Sacramenta. O atendimento é de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h. Telefone: (91) 3264-0517.

CTA BELÉM – Rayssa Gorbachovh – na Tv. Rui Barbosa, 1059, entre Rua Boaventura da Silva e Av. Gov. José Malcher. O atendimento é de segunda a sexta-feira nos horários: de 7h às 12h (de exame até as 11:30h) e de 13h às 18h (coleta de exames até as 16:30h). Telefone: (91) 98732-2784.

Os atendimentos especializados oferecem os serviços de: Vacinação (Hepatite B, Influenza, HPV, Covid-19), Atendimento de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), Atendimento de Profilaxia Pós-Exposição (PEP), Testagem rápida para HIV, Testagem para Sífilis, Testagem para Hepatite B e C, Aconselhamento pré e pós-teste, Atendimento farmacêutico, Atendimento médico – Clínico Geral, Diagnóstico e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

Para serem atendidas nas unidades da rede municipal as pessoas devem apresentar os seguintes documentos: RG,CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

