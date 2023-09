Campanha do Hemopa coleta 740 bolsas de sangue e beneficia quase 3 mil pacientes

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) prossegue as campanhas realizadas aos finais de semana para incentivar a doação de sangue. Nos dias 23 (sábado) e 24 (domingo), além da sede da Fundação, em Belém, os hemocentros de Santarém (no Oeste), Marabá (Sudeste), a unidade de Redenção (Sul) e dos shoppings Castanheira, também na capital, e Metrópole, em Ananindeua, coletaram 740 bolsas de sangue, que vão ajudar a salvar a vida de mais de 2.960 pacientes da rede hospitalar pública e privada do Estado.

Ainda no sábado, o hemocentro de Castanhal realizou campanha externa no município de Santa Izabel do Pará, e finalizou o dia com 139 bolsas coletadas.

As campanhas de final de semana visam reforçar o estoque de bolsas de sangue e integram o projeto de descentralização de coleta de sangue no Pará.

Engajamento – A gerente de captação da Fundação Hemopa, Juciara Farias, destacou a importância do incentivo ao ato voluntário e o reforço do estoque de sangue do Estado. “Nós realizamos um extenso trabalho ao longo do ano com projetos de conscientização e de captação de sangue junto a empresas, órgãos públicos, instituições de ensino, entidades religiosas e demais parceiros. É muito gratificante quando temos um engajamento expressivo nessas campanhas”, ressaltou Juciara Farias.

Garantir o estoque de bolsas de sangue regular só é possível com a solidariedade dos doadores. Maria Pereira do Nascimento compareceu à unidade da Fundação Hemopa no município de Redenção para doar sangue. A voluntária informou que se tornou doadora em 2013 por conta do sobrinho, que precisou de doação. “É importante lembrar que as demandas por transfusão são diárias, por isso é tão necessário ajudar as pessoas que precisam. Entender a importância de ter disponibilidade de sangue seguro e de qualidade é essencial para salvar vidas”, afirmou a doadora. (Com informações de Juliana Souza).

Texto: Ascom/Hemopa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação