Campanha do Hemopa no final de semana do Círio beneficiará 928 pacientes 

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) realizou mais uma campanha no fim de semana entre os dias 7 e 9, o resultado beneficiará 928 pacientes que precisam de transfusões de sangue na rede hospitalar pública e privada do Estado.

As ações de coleta de sangue ocorreram nos hemocentro sede, em Belém, e nos hemocentros regionais de Castanhal, Santarém, e nas unidades de coleta de Altamira, Capanema, Abaetetuba, em postos de coleta do shopping Castanheira e do shopping Metrópole, e no distrito de Casa de Tábua, no município de Santa Maria das Barreiras, sul do Pará.

Marcado pelas festividades do Círio de Nazaré, esse final de semana de coleta obteve um balanço favorável para manter os estoques de sangue da hemocentro paraense. Muitos voluntários movidos pela esperança e gratidão viram a doação de sangue como uma oportunidade de exercer a cidadania ajudando o próximo.

Rafaela Machado, enfermeira e doadora recorrente no Hemopa, foi às instalações do Hemocentro coordenador para realizar sua doação. “Eu sempre digo que esse ato é muito importante porque a gente vai estar salvando pessoas que a gente não conhece, né? E só conseguimos incentivar alguém quando passamos pela situação. Eu nunca passei pela situação nem comigo nem com a minha família. Mas só pelo fato de enfrentar no dia a dia essas situações dentro da minha profissão, a gente sabe o quanto é importante”, avalia a doadora.

Resultado: As campanhas de fim de semana têm como objetivo reforçar o estoque de sangue da instituição e, além de tudo, manter o compromisso da Fundação com os serviços de saúde da região Norte. No sábado (7) foram captadas cerca de 108 bolsas, sendo 14 em Castanhal, 10 no Hemocentro de Santarém e 84 no distrito de Casa de Tábua em Redenção.

Seguindo a corrente solidária, na segunda-feira (9), foram beneficiadas cerca de 496 indivíduos, considerando que cada bolsa pode ajudar até 4 indivíduos. Foram 9 bolsas provenientes de Altamira, 13 de Castanhal, 17 de Santarém, 37 de Marabá, 16 de Redenção, e mais 32 de Abaetetuba e Capanema juntas, totalizando, assim, 124 bolsas de sangue.

Texto da Ascom Hemopa, com informações de Beatriz Cunha

Fonte: agência Pará/Foto: MArcelo Seabra/Ag Pará