Campanha do primeiro fim de semana de julho beneficia mais de 1,2 mil pacientes

Neste final de semana, o Hemopa esteve em campanha com voluntários e parceiros para coletas de bolsas de sangue. No sábado e domingo (01 e 02), além da sede, os hemocentros de Belém, Castanhal, Santarém e posto de coleta do Castanheira foram responsáveis por coletar mais de 331 bolsas de sangue favorecendo em torno de 1.224 pacientes que precisam constantemente de transfusões de sangue na rede hospitalar pública e privada do Estado.

O funcionamento do serviço de coleta contou com campanhas tanto na capital quanto nas unidades destes municípios, que ajudaram a alavancar o número de bolsas coletadas. A sede em Belém, juntamente com a unidade Castanheira, coletaram um total de 175 bolsas, enquanto a equipe do Hemocentro Regional de Castanhal fechou com 63 comparecimentos e 58 doações. Em Santarém, o Hemocentro finalizou o dia com 73 bolsas coletadas.

O ato de doar sangue é essencial, e o maior protagonista dessa rede solidária é o doador. Maison Mauro é um doador recorrente do Hemopa e compartilha um pouco da sua experiência.”A gente não tem noção de quanto a gente precisa e nada melhor do que fazer esse gesto, esse pequeno gesto de doação para poder ajudar quem está precisando de verdade. Se for um parente seu que estiver precisando de sangue, ajude não só ele, mas também quem está precisando no hospital. Então procure ajuda, faça a sua parte, porque você não sabe o quanto você vai salvar uma vida”, afirmou o doador.

Critérios para doar sangue:

– Apresentar documento oficial, original com foto e assinatura;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias entre cada dose, para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas. Quem teve Covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.

Serviço – A sede do Hemopa fica na Tv. Padre Eutíquio, nº 2.109, no bairro de Batista Campos, em Belém. Interessados em compor parceria com a Fundação Hemopa em prol da doação de sangue devem entrar em contato pelos telefones (91) 3224-5048 / 0800 280 8118, de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação