Campanha “Educador de Valor” 2022 reconhece profissionais de Educação nos territórios de atuação do Instituto Alcoa

A Campanha Educador de Valor 2022, uma iniciativa do Instituto Alcoa, que visa promover uma ampla mobilização em seus territórios de atuação para a valorização dos profissionais da Educação, chega a sua última etapa.



Com o tema “a potência daqueles que mobilizam as redes de saberes e relações no ambiente escolar“, a campanha mobilizou mais de 2 mil pessoas, de diferentes cidades do Brasil, que participaram do reconhecimento público para identificar os(as) nove educadores(as) que serão agora amplamente valorizados(as), entre os 15 educadores(as) que haviam sido mais indicados(as) na primeira etapa.



Os(as) Educadores(as) de Valor 2022 atuam em escolas públicas – tanto na área urbana ou rural – do Ensino Fundamental, nas cidades de Divinolândia (SP); Poços de Caldas (MG); Juruti (PA); Santarém (PA); São Luís (MA); e Paço do Lumiar (MA). São histórias e jornadas de vida marcadas por diversos desafios, mas também de muita criatividade, dedicação, disposição e responsabilidade com a promoção de uma Educação de qualidade e uma aprendizagem significativa para os estudantes, em prol de uma sociedade menos desigual.



“Foi um intenso processo de mobilização nos territórios de atuação do Instituto entre agosto e outubro, com a participação e apoio das Secretarias de Educação, dos Conselhos Consultivos de Relações Comunitárias, das organizações sociais locais, dos voluntários da Alcoa, e de toda a comunidade escolar. Os estudantes e as famílias se envolveram muito, celebrando e reconhecendo o papel fundamental que educadores e educadoras exercem na formação dos estudantes e em prol de uma Educação de qualidade. Ficamos muito felizes com o resultado desse engajamento local”, comenta Tatiana Bizzi, diretora executiva do Instituto Alcoa.



Os(as) nove educadores(as) receberão como parte do reconhecimento um tablet, brindes do Instituto Alcoa e da Alcoa, divulgação de suas histórias nos veículos de comunicação do Instituto Alcoa e participação em uma atividade online sobre a temática de valorização de educadores(as), o “Evento de Reconhecimento”. O encontro será realizado no dia 26 de outubro e, além de contar com a participação de especialistas nesta temática, será aberto para os cidadãos(ãs) de todos os territórios. Além disso, cada localidade está planejando um momento de reconhecimento presencial.

A campanha envolveu uma série de iniciativas, dando visibilidade à atuação de educadores(as) e disseminando ideias, sugestões e oportunidades de ações para que todos e todas possam valorizar os(as) educadores(as) a partir da sua realidade cotidianamente. No site da iniciativa – www.educadordevalor.com.br -, é possível ler a história dos(as) educadores, assim como acessar pesquisas, estudos e publicações a respeito da temática.



Nas redes sociais do Instituto, como o perfil no Facebook e Instagram, há também diversos materiais a respeito do tema. Todos que participarem da iniciativa também recebem um selo digital “Parceiro(a) da Educação – eu valorizo quem educa!” e acesso a um kit com materiais digitais sobre o tema de Educação.

Conheça os(as) Educadores(as) de Valor 2022:

Região de Minas Gerais/São Paulo:

Quézia Pires Domingos Oliva – Escola Municipal João Pinheiro – Poços de Caldas (MG)

Roberto Henrique Ramiro – Escola Municipal Wilson Hedy Molinari – Poços de Caldas (MG)

Edivânia Cristina Dias – EMEB José Pereira da Silva – Divinolândia (SP).



Região do Pará:

Iraci Batista de Araújo Lima – EMEF Paulo Rodrigues dos Santos – Santarém (PA)

Sival Pereira Tavares – EMEIF Antônio Moreira Rocha – Juruti (PA)

Aurenice de Almeida Nogueira – EMEIF Antônio Moreira Rocha – Juruti (PA)

Região do Maranhão:

Marcélia Leal Silva – C.E Lucia Chaves – São Luís (MA)

Sâmara Tanabe Viegas – Escola Casa Familiar Rural – São Luís (MA)

Tayane Cabral Silva Rabelo Pereira – UEB José Maria Martins – Paço do Lumiar (MA)

Foto: Divulgação