Campanha extemporânea I

Embora seja proibido pela legislação eleitoral, a campanha extemporânea continua sendo feita pelos políticos candidatos a todos os cargos, proporcionais e majoritários. É fato. No entanto, neste ano, a coisa está mais descarada. O testemunho é do deputado estadual Fábio Figueiras, que participou de uma reunião, anteontem, na sede da Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço dos Estados do Pará e Amapá – Fetracom, onde foi recebido pelo sindicalista e ex-deputado Zé Francisco.