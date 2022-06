Campanha extemporânea II

As informações dão conta que neste ano, esta será a campanha do abuso de poder econômico e político, haja vista que tem muito candidato comprando voto na maior cara de pau. Especialistas dizem que “este dinheiro vem do bolso da população, posto que, quem trabalha para construir um patrimônio, não está disposto a jogar dinheiro fora sem ter a certeza do retorno com juros e correção monetária”.