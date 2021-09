Campanha faz combate ao crime de violência sexual contra crianças e adolescente no estado do Pará

A campanha de combate à violência sexual de crianças e adolescentes em todo o estado com o slogan, #salveumacriança #salveumainfancia, lançada pela secretaria de segurança pública e defesa social (Segup) e Tribunal De Justiça do Pará através da 1° vara de crimes contra crianças e adolescentes, acontecerá por tempo indeterminado.

Serão cartazes distribuídos e fixados em órgãos de segurança pública, estabelecimentos e locais públicos, com informações para prevenir crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. A campanha teve início em Marajó onde infelizmente esse tipo de crime acontece com frequência, dessa forma mostra o quanta a iniciativa da campanha é importante a ser divulgada para que a vítima possa fazer a denúncia.

Esta campanha faz parte de uma parceria entre instituições com o projeto “Minha Escola, Meu Refúgio” desenvolvido nas escolas situadas em bairros contemplados pelo programa TerPaz.

Os órgãos também disponibilizaram canais de denúncia anônima além do número nacional disque 100. A inteligência artificial IARA, também recebe denúncias via fotos, áudios, vídeos e localização através do número de WhatsApp (91) 98115-9181, tudo de maneira sigilosa e anônima.

Foto: Portal Segup