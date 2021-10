Campanha incentiva higienização de mãos no Hospital Regional Público do Marajó

Higienizar as mãos é um ato simples e que diminui, consideravelmente, o risco de transmissão de infecções que podem ser prevenidas. Pensar sobre esse gesto é o objetivo da semana comemorativa ao Dia Mundial da Lavagem das Mãos, lembrado na última sexta-feira (15), e com vasta programação de educação em saúde no Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, no período de 13 a 15 de outubro.

A campanha, que tem como tema este ano “Mãos limpas, paciente seguro”, é realizada anualmente e visa estimular os profissionais da instituição para importância do ato como garantia à segurança de pacientes e colaboradores.

‘’É importante todo o ano a gente estar relembrando, refazendo, testando da maneira que foi feita hoje. O ano todo temos que tomar cuidado com controle de bactéria, seja em casa ou no hospital. Sempre temos que manter este cuidado com a higienização das mãos, tanto pra nossa segurança quanto para a segurança do paciente’’, ressaltou a fisioterapeuta e participante do evento de educação em saúde, Andressa de Jesus.

De acordo com o enfermeiro do Serviço de Controle e Infecção Hospitalar (SCIH), Higor Tostes, a campanha deste ano adotou boas práticas de prevenção através da higiene das mãos.

‘’Tivemos dinâmicas de simulação de contaminação das mãos por caixa escura e luz negra, além de momento de recreação com os colaboradores com dinâmica da tinta e impressão em banner, para sensibilização de todos quanto ao ato. A higiene das mãos é a medida mais simples, eficaz e de menor custo no combate às infecções hospitalares, sendo um dos pilares da segurança dos pacientes’’, pontuou

O HRPM é uma unidade de saúde do Governo do Estado, administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

