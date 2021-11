Campanha Liquida Canaã inicia nesta sexta (5) com descontos de até 50% no comércio

A partir desta sexta-feira (5) terá início a Campanha Liquida Canaã, com a oferta de descontos de até 50% no comércio local. O evento faz parte da Feira de Negócios de Canaã dos Carajás (Fenecan), que nesta edição trouxe como temática “Fazendo negócios com um clique”, referência ao fechamento de negócios por meio de plataformas digitais.

Até o dia 12 de novembro, os estabelecimentos comerciais inscritos na V Fenecan realizarão promoções que devem aquecer o comércio da cidade. A iniciativa é uma parceria da prefeitura com a Associação Comercial e Industrial de Canaã (Aciacca).

“Neste mês de novembro iremos colocar o nosso comércio em destaque. É um momento importante para fomentar o comércio local e proporcionar aos nossos clientes grandes chances de ganho. Esse é o nosso intuito com a realização da Fenecan,” ressaltou a secretária de Desenvolvimento Econômico de Canaã dos Carajás, Fernanda Ferreira.

Como as lojas do comércio local sofreram um duro impacto nas vendas durante o período de pandemia, as campanhas promocionais da Fenecan visam aumentar o volume de compras. Além disso, quem comprar nas lojas credenciadas ganhará cupons para participar dos sorteios da Quinta Premiada.

Como forma de chamar atenção para o Liquida Canaã, nesta sexta-feira (5), uma carreata percorrerá as principais vias da cidade, com a participação dos lojistas expositores da V Fenecan. A concentração será a partir das 17h, em frente a sede da Aciacca – Rua das Acácias, s/n, no Parque dos Ipês.

A lista completa das lojas que participam da promoção está disponível na página da Feira de Negócios de Canaã de Carajás.

