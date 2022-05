Campanha Maio Amarelo chega às escolas de Santarém

Estudantes da Escola Estadual Frei Ambrósio, em Santarém, no Oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, receberam na última quinta-feira, 05, a primeira visita do calendário de ações educativas da campanha “Movimento Maio Amarelo 2022”. Os alunos e professores participaram de palestras sobre segurança no trânsito, acompanhada com vídeos e imagens, promovendo a interação das crianças com a temática e a aprendizagem de forma lúdica.



A programação é de responsabilidade da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), e tem o objetivo de conscientizar os pais, por meio das crianças, sobre a importância de um comportamento correto para um trânsito seguro.

“É de suma relevância trabalhar no âmbito escolar essa questão educativa para o trânsito, devido a gente perceber diversas irregularidades por parte dos próprios pais, onde colocam a vida dos seus filhos em risco. Além do que essas crianças serão futuros condutores, conscientes do que podem e do que não podem fazer”, destacou Lucivalda Silva, Educadora de Trânsito.



Dentre os temas abordados durante as atividades estavam: o uso correto dos equipamentos de proteção, a proibição do transporte de crianças menores de 7 anos em motocicletas, o uso do cinto de segurança ou cadeirinhas nos veículos de acordo sua idade, a travessia correta na faixa de pedestres, atenção aos sinais semafóricos e outros.



“Nós destacamos sempre que as ações de fiscalização devem andar de mãos dadas com as ações de conscientização. Por isso, o Maio Amarelo é um momento muito oportuno para essas discussões.”, destacou o gestor da Pasta, Paulo Jesus.

A programação nas escolas segue até o dia 23 de maio, abrangendo escolas da rede publica e privada de ensino.

CAMPANHA

Em Santarém, a Campanha Movimento Maio Amarelo 2022 foi lançada no dia 02 de maio, na Câmara Municipal de Vereadores.

A iniciativa nacional, coordenada entre Poder Público, Iniciativa Privada e Sociedade Civil, tem o objetivo de estimular a adesão de toda sociedade no compromisso de cidadania, a fim de promover um trânsito seguro, destacando a importância de uma conduta lícita, respeitosa e prudente, seja na condição de condutor, passageiro, ciclista ou pedestre.

Ao longo do mês de maio, diversas ações serão realizadas, sempre em parceira com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e outras instituições públicas e privadas.

Imagens: Ascom PMS