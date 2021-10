Campanha Nacional de Multivacinação acontece no município de Marituba até 29 de outubro

Na primeira sexta-feira (1) de outubro o município de Marituba iniciou a Campanha Nacional de Multivacinação, a campanha tem como objetivo atualizar a rede de cobertura vacinal para crianças e adolescentes até os 15 anos de idade no foco para aumentar a imunidade desse público e contribuir para a erradicação de doenças como: Poliomelite, Sarampo, Catapora e Caxumba.

As vacinas serão aplicadas de acordo com cada faixa etária da criança e adolescente, nas 19 unidades dessaúde do município, nos dias de segunda a sexta-feira de acordo com ohorario de funcionamento das unidades até o dia 29 de Outubro, são 18 vacinas que fazem parte da Campanha Nacional de Multivacinação.

Fotos: Ary Brito