Campanha oftalmológica do Estado chega aos 1.000 atendimentos em Ananindeua

“Eu vim correndo aqui porque estou de resguardo, deixei meu bebê com uma vizinha e vim. Já são cinco anos que estou sem óculos e não podia perder essa oportunidade”. Foi assim, tentando organizar o tempo com as demandas do dia a dia e o filho recém-nascido, que a dona de casa Amanda Paula, de 28 anos, conseguiu garantir a consulta e os óculos. O tempo sem fazer uma avaliação fez também com que o grau de óculos aumentasse. “Eu sabia que estava errado, mas não sabia que estava tanto”, disse a jovem.

Assim como Amanda Santos, mais 300 pessoas também foram atendidas nesta sexta-feira, 27 de outubro, dentro da ação que está sendo realizada pelo Governo do Estado no bairro Jaderlândia, em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém. O evento envolveu, além da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), a Fundação ParáPaz e a Polícia Militar do Pará.

A iniciativa conta com três carretas do programa ‘TerPaz Itinerante’ que estão estacionadas na rua União, próximo a Feira do Jaderlândia. De acordo com a Seac, nestes três dias foram 1000 pessoas atendidas.

A secretária em exercício da pasta de Articulação pela Cidadania, Alessandra Amaral, explicou que esta é a primeira das ações que serão realizadas exclusivamente no município de Ananindeua. Ela destacou que o objetivo é atender os bairros mais periféricos da cidade. “Esta foi apenas a primeira ação e já foi um enorme sucesso. Nós estávamos aguardando 900 pessoas, mas já estamos com 2000 cadastradas, gente que está vindo de diversas localidades, incluindo outros municípios como Santa Bárbara e Santa Isabel. Foi um sucesso que superou as nossas expectativas”, informou a secretária.

Alessandra explicou ainda que todas as pessoas que procuraram a ação serão contempladas tanto com as consultas quanto com os óculos completos (armação e lente). “Na semana que vem nós vamos atender exclusivamente essas pessoas que vieram aqui entre ontem (quinta-feira) e hoje (sexta-feira) para que na terça-feira elas possam receber seus óculos”, explicou a secretária.

No sábado, 28, a ação ocorrerá durante o dia todo com a entrega de 1000 óculos para as pessoas atendidas nos dias 25 e 26 de outubro, além de atividades de laser, programação infantil, feira de artesanato e gastronomia e show da cantora Suanny Batidão. As atividades começam às 7h.

