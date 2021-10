Campanha Outubro Rosa Pet será realizado pela Sesma

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), por meio do Hospital Veterinário Dr. Vahia, promove, de 25 a 29 de outubro, a campanha Outubro Rosa Pet, que foca em chamar atenção para a importância do cuidado com gatas e cadelas, que apresentam alta incidência de câncer de mama.

A campanha começa nesta segunda-feira (25) com abertura oficial na terça (26) sempre no horário das 9h até 12h. o maior objetivo é orientar a população para a ocorrência de câncer de mama nos animais, indicando formas de prevenção e tratamento, com destaque para os seguintes serviços:

– Abordagem educativa na triagem e recepção do hospital;

– Distribuição de folder educativo;

– Orientação de como fazer o autoexame nos pets;

– Consultas direcionadas para casos suspeitos de nódulos mamários;

– Oferta de exames direcionados de raios X, USG e citologia para casos suspeitos de nódulos mamários.

Foto: Reprodução internet