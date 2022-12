Campanha permanente de combate à importunação sexual nos coletivos de Belém começa na segunda, 5

A Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), promoverá a Campanha de Combate à Importunação Sexual denominada “Não é Não”, que será realizada no transporte coletivo da cidade.

A campanha será permanente e começará com um ato, na segunda-feira, 5, às 10 horas, na Estação Mangueirão, na av. Augusto Montenegro. Também haverá uma exposição com relatos anônimos de vítimas desse tipo de violência, colagem nos ônibus do cartaz da campanha e uma panfletagem para a conscientização da população a respeito do crime.

Pesquisa – A campanha permanente “Não é Não” foi idealizada pela Combel com a colaboração da Semob, a partir das ocorrências sobre os casos de importunação sexual no transporte coletivo em 2021. Também em parceria com a Semob, a Combel realiza uma pesquisa, através de um questionário nas paradas e estações do BRT, destinada a usuárias dos ônibus, a fim de identificar se já sofreram ou já avistaram esse tipo de violência nos coletivos.

Novos coletivos ajudarão a combater a importunação sexual

A Coordenadora da Combel, Lívia Noronha, explica que a política pública é de extrema importância e urgência diante das diversas denúncias recebidas. “A Campanha de Importunação Sexual no Transporte Público é permanente para que se erradique e para que não tenhamos mais nenhum caso desse tipo de violência no transporte coletivo”, informa.

Ela ressalta, que as novas medidas que serão implantadas no sistema de transporte público e que fazem parte do edital de licitação da Prefeitura de Belém, com a previsão de instalação de câmeras nos ônibus e Centro de Controle Operacional vão contribuir para dar mais segurança e força para a campanha, combatendo a impunidade.

16 dias de ativismo

Os 16 dias de ativismo de combate à violência de gênero é uma campanha mundial com o objetivo de promover debates e ações, que garantam a redução drástica dos crimes contra as mulheres.

Além da pesquisa e da ação no dia 5, ocorrerá também uma capacitação para os trabalhadores rodoviários, em parceria com o sindicato da categoria, com os agentes da Semob e da Ouvidoria Geral, a fim de prepará-los para saber como agir para ajudar mulheres, em casos de importunação sexual nos ônibus.

Texto: Caroline Nogueira

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob