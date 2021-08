Campanha Sinal Vermelho em Santarém

Agentes da polícia civil do Pará que atuam na delegacia de atendimento á mulher de Santarém (DEAM) junto ao instituto Maria do Pará, visitaram algumas farmácias do município para informar aos proprietários e comerciantes da região, sobre a nova lei 14.188, de 28 de julho de 2021, com objetivo de tomar medidas que combate a violência contra a mulher.

O Projeto Sinal Vermelho criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em união com a Associação dos Magistrados do Brasil, implantados em 2020, onde foi criado um canal de denúncia de violência doméstica, pois no ano do Lockdown, foi o período onde as vítimas de violência domestica passaram mais tempo isoladas com seus agressores.

A delegada titular da delegacia de atendimento a mulher de Santarém, Andreza Souza, explica sobrea recepção das vítimas após apresentar socorro: “O papel da polícia civil, nesta ação sinal vermelho, é de extrema importância, pois a policia é a primeira a ser acionada após a vitima sinalizar ao atendente da farmácia, que esta precisando de ajuda. Nisto, os agentes sendo acionados, eles serão imediatamente dirigidos até o local do fato, tomando as providencias necessárias para garantir a proteção dela. Se for o caso de fazer prisão em flagrante do agressor, será efetivada a sua captura. Se não houver a possibilidade de o prender, a PC tomara as providencias preliminares, como pedido de medidas protetivas, instauração de inquérito policial e encaminhar a vitima até um abrigo para mulheres ou em algum lugar seguro, como a casa de um familiar, para garantir sua integridade física e psicológica.” Relatou a delegada Andreza Souza.

Foto: Policia Civil do Pará