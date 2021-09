Campanha solidária do TRT- 8° vai beneficiar famílias de Belém

O Tribunal Regional do Trabalho – 8ª Região junto com a Diretoria da Festa de Nazaré, lança a Campanha do Círio Solidário 2021.

A Campanha do Círio Solidário 2021, que tem como objetivo arrecadar alimentos e material de higiene para as famílias carentes de Belém. Um trabalho realizado pelo TRT-8º e por meio da comissão de combate ao trabalho infantil e estímulo de aprendizagem.

A coordenadora da campanha, a juíza do trabalho, Vanilza Malcher, destaca a importância desta iniciativa “É preciso que os corações das pessoas estejam mais solidários, mais abertos com mais amor para que possamos fazer uma melhor campanha de arrecadação de alimentos e este ano estamos solicitando um item a mais, que são os absorventes íntimos para as meninas que não tem acesso a esse item que tão fundamental na vida de qualquer mulher na atividade menstrual. Sabemos que muitas alunas deixam de ir à escola que não tem acesso aos absorventes íntimos” relatou a juíza.

O ponto de arrecadação das doações fica localizado na escola Salesiana do Trabalho, na Avenida Pedro Miranda, e podem ser entregues na própria Diretoria da Festa de Nazaré, no centro social da Nazaré. A campanha que teve início nesta última sexta-feira (03) segue até o dia 23 de outubro.

As doações também podem ser feitas por conta bancária, Banco Itaú/Unibanco – AG:0936 C/C99767-5 favorecido: GKA Moura Rogam, ou via Pix (91) 99190-5656, valor a partir de R$ 50,00 reais.

Mais informações podem sobre as arrecadações é so entrar em contato pelo telefone: (91) 98113-4124 ou (91) 99100-6400

Foto: ilustração/ perfil periferia em foco