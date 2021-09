Campanha terá gás de cozinha a R$ 60 no dia 2 de setembro

O Observatório Social da Petrobras (OSP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) vão vender o botijão de gás de cozinha a R$ 60, na próxima quinta-feira (2), em bairros periféricos das cidades paulistas de São José dos Campos, Santos e São Sebastião e das capitais de Belém (PA) e do Rio de Janeiro (RJ).

O movimento faz parte da campanha Petrobras para os brasileiros. A ação foi batizada de Dia Nacional do Gás a Preço Justo e terá cadastramento prévio nas regiões para a retirada do voucher, que dará direito ao botijão de gás a R$ 60.

Ao todo, serão vendidas 1.050 unidades com o preço mais baixo.

– O gás de cozinha poderia custar mais barato, o equivalente à metade do valor praticado hoje em várias regiões do país – afirma a FNP em nota.

Em alguns municípios do Mato Grosso, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o botijão já é vendido a R$ 130.

O custo de R$ 60 é considerado um preço justo ao consumidor final, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais (Ibeps).

– Esse número é fruto da análise da estrutura de custos da Petrobras, eliminando o PPI (paridade com a importação), modelo que as gestões da estatal utilizam desde 2016 para definir os valores dos combustíveis em suas refinarias – explicou a FNP.

De acordo com a entidade sindical, apesar de cerca de 80% dos derivados do petróleo serem produzidos no Brasil, o PPI segue o mercado internacional, e, com isso, o consumidor brasileiro paga valor de importação em um produto nacional.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou a retirada dos impostos federais do custo do botijão de gás, para baratear o produto, e acusou os estados de não fazerem o mesmo em relação ao ICMS, que pesa 14,9% no preço, segundo dados da Petrobras. O governo quer fixar o valor do imposto para que não oscile de acordo com a alta do petróleo.

Fonte: *AE