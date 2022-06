Campanha

O senador Zequinha Marinho e o deputado Delegado Caveira estiveram participando, na manhã de ontem, de manifestações na cidade de Tomé-Açu, que vive uma crise por causa das disputas de terras envolvendo indígenas, quilombolas e ribeirinhos com uma mega empresa que detém terras na região de Tome-Açu, todas devidamente legalizadas e documentadas. Dizem os mais chegados que os políticos foram tentar mediar um acordo amigável entre as partes para selar a paz, o que será muito bom para os dois líderes políticos bolsonaristas no Pará.