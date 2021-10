Campanhas contra covid-19 buscam atingir cobertura vacinal em Óbidos

Com uma população superior a 52 mil habitantes o município de Óbidos, no oeste paraense, tem buscado alcançar a cobertura vacinal no município com campanhas voltadas a população da área urbana e rural. Até o momento a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), por meio da 9ª Centro Regional de Saúde em Santarém (9º CRS) encaminhou para o município 63.166 doses das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, possibilitando que 54.239 doses fossem aplicadas no município, seja em 1ª dose com um quantitativo de 32.953 pessoas vacinadas ou na segunda dose, com mais 21.286 pessoas vacinadas.

Com dados bastante otimistas o município segue avançando com campanhas estratégicas buscando atingir a cobertura vacinal. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelo menos três campanhas estão sendo realizadas simultaneamente no município. “Essa semana nós iniciamos um novo momento na campanha contra a covid aqui no município estamos realizando a vacinação dos profissionais da saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada, que já tomaram a vacina lá no mês de abril, estamos fazendo o atendimento volante para alcançar a população com mais de 60 anos que tomou a segunda dose a seis meses e estamos convocando os pais ou responsáveis para procurar os postos de atendimento para a aplicação da segunda dose da vacina nos adolescentes de 12 a 17 anos”, ressaltou a enfermeira Herbene Belicha, coordenadora da Divisão em Saúde em Óbidos.

A coordenadora informou ainda que a Semsa permanece com a campanha de multivacinação, voltada a atualização vacinal de crianças e adolescentes. “Nós permanecemos em aberto com a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até o dia 29 desde mês, então você pai, mãe, responsável que por algum motivo não pode comparecer no sábado leve sua criança, seu adolescente, atualize a carteira de vacina. Nos últimos anos, em virtude da pandemia nós ficamos com a cobertura vacinal muito baixo do esperado, com isso seguimos até o dia 29 de outubro em todas as unidades de saúde com a campanha para atualização de vacinas básicas”, finalizou a coordenadora.



Fonte: O Estado Net